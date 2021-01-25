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前首爾市長朴元淳輕生亡...人權委員會證實：曾「性騷」女秘書！

▲▼前首爾市長朴元淳輕生，國家人權委員會證實其言行屬於性騷擾。（圖／CFP）

▲前首爾市長朴元淳輕生，國家人權委員會證實其言行屬於性騷擾。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前首爾市長朴元淳去年7月身陷性騷女秘書醜聞而輕生身亡，儘管依現行法規而一度停止偵察，警方卻仍收回生前公務手機進行「數位鑑識」修復工作。國家人權委員會今（25）日下午召開全員會議後做出總結，認定朴元淳的言行確實已對被害女秘書構成性騷擾，要求事發機關樹立對策保護被害者，同時阻止未來類似案例發生。

根據《韓聯社》、《中央日報》，國家人權委員會25日召開2021年第2次全員會議，檢討朴元淳生前是否濫用職權做出性騷擾等舉動。會上表示，「被害者指控，朴市長直到深夜，還向被害者（用手機）傳送不適當的訊息、照片與表情符號，在辦公室內還撫摸被害者的手與彩繪指甲。我們認定，該主張與事實相符。」

委員會補充，「以上朴市長的行為舉止，讓被害者在性方面深受侮辱、感到憎惡，屬於性騷擾。」

不過被害者同時指控，市府秘書室其他職員曾對朴元淳的行為視而不見，甚至還幫助犯罪。對此，委員會認為恐怕難以釐清關於該項指控的事發真相。

據悉，先前首爾市府秘書室某職員A某涉嫌將該名被害女秘書趁酒後帶到汽旅性侵，首爾中央地方法院於14日一審宣判中，認定該名女秘書因被市長朴元淳性騷而承受極大精神痛苦，是「無可否認的事實」。

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