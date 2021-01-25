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大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

▲▼大阪道頓堀。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪道頓堀街景。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本大阪市針對新冠肺炎確診者寄送勸告書與在家療養等相關文件，信封卻印有葬儀社廣告，引起爭議。收到葬儀社信封的市民表示，在疫情嚴峻時期看到這種信封，相當受到打擊。

以日本關西地區為主的新聞網站MAIDONA NEWS報導，大阪市一名30歲的男性，在1月中旬發燒，經由核酸檢驗（PCR）確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），經由保健福祉中心說明，他選擇在家療養。

這名男性日後收到一封信，內容是針對新冠肺炎確診者的勸告書、在家療養注意事項、諮詢聯絡方式等文件，裝著文件的信封，正面是手寫的收件人姓名與地址，背面卻印著大大的葬儀社「公益社」的廣告。

這名男性說，他看到這個信封，感到很無力與悲慘，好像自己被否定了一樣，每當想起就忍不住流淚。他希望大家能夠理解，這種不小心的舉動，會將確診者的精神狀態逼到絕境。

大阪市政府負責會計的人員說，為了確保收入，2006年度起在業務信封上刊登廣告，公益社的廣告從2020年6月起開始刊登。

對於這次的事件，這名人員說，並不是因為對方是新冠肺炎確診者，才特別使用有葬儀社廣告的信封來寄信，但的確是考慮不夠週到，未來希望重新檢討信封的使用方式。

寄出信件的區域保健福祉中心負責人說，因為手頭上只有一種信封，沒有特別注意到廣告內容就使用了，大阪市保健所（衛生所）也有通知應多加注意，現在正在收集其他舊版信封來加以因應。

另外，公益社則表示，他們並不知道刊登廣告的信封會被使用在什麼用途上；此外，在信封廣告上刊登的聯絡電話，並不是如外界揣測、針對新冠肺炎確診者新設的電話，該公司登廣告超過10年以來，一直都是刊登同一支電話。

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