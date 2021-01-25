竹笙殘留農藥　養心茶樓、兄弟飯店、吉星：已全數下架相關商品

▲台北市衛生局抽驗年節食品，竹笙不合格率最多。（圖／北市衛生局提供）

記者黃士原、彭懷玉／台北報導

台北市衛生局今公布年節食品抽驗結果，有12件不符規定，其中有7件「竹笙」不符規定，曾銷往北市的兄弟大飯店、養心茶樓及吉星港式飲茶，對此，養心茶樓表示，不合格竹笙已全數下架，現在餐廳裡完全沒有用到竹笙的餐點。

養心茶樓表示，12月時有用過一批竹笙，經抽驗後已經全面停用，第一時間發現產品不符規定，養心茶樓就全面停止販售相關商品，目前餐廳裡提供的餐點已經完全沒有用到竹笙；兄弟飯店表示，均已將相關產品下架、不販售，絕不會賣有風險的商品給顧客；吉星港式飲茶表示，目前尚未接到台北市衛生局通知抽驗結果，不過目前餐廳裡已沒供應竹笙相關餐點。

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▲竹笙分別檢出1～5項殘留農藥。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今公布年節食品抽驗結果，有12件不符規定，其中有7件「竹笙」不合格，不合格廠商中有6家都是「恒瑞貿易有限公司」，曾銷往北市的兄弟大飯店；另外1件不合格竹笙則是來自「國豐貿易有限公司」，從中國大陸進口，檢出禁用農藥，銷往「吉星餐廳有限公司」，針對不符規定產品，已令業者立即下架。

台北市衛生局食藥科科長陳怡婷說，衛生局於農曆年前至台北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行年節食品抽驗，共計抽驗花椒、蔬果、竹笙、金針、堅果加工品、花生製品、烘焙食品、豆製品、木耳、生鮮水產及其加工品、糖果、生鮮肉及其加工品、米濕製品、複合式餐食、澱粉製品等計185件，12件不符規定。

針對不符規定產品，衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，已依違反食品安全衛生管理法規定處辦，而關於進口竹笙抽驗結果不合格率高於50%，也同步函報衛福部食藥署。