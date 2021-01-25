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國小「大下課」延長至30分！北市5校寒假後試辦　教育局曝目的

▲萬里大鵬國小出現「全身紅螃蟹」。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲北市教育局指出，過去重視國英數學習，但現在更強調身心發展、心理需求。（圖／大鵬國小提供）

記者許展溢／台北報導

台北市教育局花約2個月時間規畫，預計將國小20分鐘的「大下課」時間延長至30分鐘，目的是考量此階段小孩都處於身心發展階段，需要關懷，預計今年寒假後的第二學期先在五所國小的低年級小一、小二試辦。

北市教育局國小教育科科長鍾德馨受訪說明，會有此想法是想到學生的「人格」跟「心理、身心發展」，由於孩子們在幼兒園，身體很多功能都在發育階段，教學模式採「主題式」、「大肌肉訓練」，但到國小模式不一樣，變成分科教學，有固定作息，學理上看到現代孩子在身心發展上，其實很需要被關懷，有學者提出學生後腦發展、大腦訓練過程，是要提供更多感官跟運動訓練，這部分小朋友們也較缺乏。

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▲黑狗黑皮。（圖／文林國小提供）

▲北市教育局表示，學理上看到現代孩子在身心發展上，很需要被關懷。（圖／文林國小提供）

鍾德馨表示，過去重視國英數學習，但現在更強調身心發展、心理需求及大腦發展，過程是需要被刺激跟強化，很多培育跟訓練較有效，現在大下課時間不是不對，只是時間是否能有效運用，尤其學生有時下課鐘響，馬上衝廁所，或在校園的哪裡跑一下，時間就結束，認為效益使用不是很好，才拋出此可能性。

北市國小一名郭老師向《ETtoday新聞雲》表示，大下課時間，每間學校不同，有上午跟下午，贊成教育局想法，因學生體力真的太充沛了，下課時間多一點，他們要多休息或在戶外活動都很棒。鍾德馨說，今年寒假第二學期後，會在北市五所小學試辦，包括明湖、新湖和富安等國小，先以小一、小二試辦，日後會辦研習，讓學校評估。

鍾德馨強調，學校假設有其他想法，如考量全校作息等，全校各年級要一起辦理也很尊重，對於不在試辦名單內的學校，要自主性加入更是沒問題，試辦學校會先系統性規劃，觀察並看執行上有無哪些狀況，推行順利，希望之後能大規模執行。

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