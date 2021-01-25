口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩

▲美國杜克大學研究顯示，14種口罩中N95口罩的防護效果最佳。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電

醫院爆發群聚感染後，台灣疫情出現歷史性的轉捩點，戴口罩、勤洗手等防疫作為更加受到重視。舊金山大學科學家豪爾（Jeremy Howard）受訪表示，一般口罩能阻絕飛沫噴出進而保護別人，而非保護自己，除非裝上固定支架，否則臉部貼合度不夠高的醫療口罩，其防護功效遠不及N95口罩。

美國研究學者豪爾24日接受全國公共廣播電台（NPR）專訪表示，一般口罩主要在於阻擋佩戴者的飛沫噴出，遠大於過濾吸入空氣的效果，整體來說難以保護佩戴者免於遭受病毒侵害，除非在醫療口罩外加裝固定支架，確保口罩與臉部完全貼合，否則將貼合度高的布口罩中放上特殊的過濾材料，可能會是更有效的做法。

▲科學家認為，醫療用口罩較不貼合臉部，效果遠低於N95口罩。（圖／路透社）

根據CNN報導，通過美國國家安全衛生研究所﹙NIOSH﹚所認證的口罩，就是所謂的「N95口罩」，能過濾掉0.3微米的非油性懸浮微粒，再加上臉部貼合度高，防護效果高達95%。而歐盟的口罩規格則以FFP（Filtering face pieces）分類標示，測量標準與美國類似，其中FFP2等級的口罩防護效果約為94%，與N95口罩差不多。

▲疫情肆虐全球，戴口罩已經成為各國必要措施。（圖／達志影像／美聯社）

CNN援引美國杜克大學（Duke University）研究指出，研究人員比較14種常用口罩效果後發現，最貼合的N95口罩防護功效最佳，其次為三層醫療用口罩，而防護效果最差的是脖圍、折疊手帕與布口罩等，有些甚至增加了飛沫的傳播。

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