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巴西足球隊遇空難！小型飛機起飛後「撞地墜毀」　機上6人全罹難

▲▼巴西飛機失事罹難名單。（圖／翻攝自Instagram／palmasfr）

▲巴西一架載著帕爾馬斯足球隊的小型飛機失事，機上6人全數罹難。（圖／翻攝自Instagram／palmasfr）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西一架小型飛機於當地時間24日早上8點15分，在托坎廷斯州（Tocantins）墜毀，機上的機組人員華格納（Wagner）、帕爾馬斯足球俱樂部（Unión Deportiva Las Palmas）主席梅拉（Lucas Meira）與4名球員全數罹難。

綜合ESPN、《鏡報》與當地媒體《Globo Esporte》報導，這4名球員當時正打算乘坐這架小型飛機，前往巴西最大的城市戈亞尼亞（Goiania）參加即將在25日舉行的巴西綠盃足球賽（Copa Verde），不過他們的班機在起飛不久後，就撞上地面墜毀。

帕爾馬斯俱樂部發出聲明指出，無人在這場空難中生還，因此他們希望人們在這個痛苦而沮喪的時刻，為逝者與家屬祈禱。他們也分享了球隊最後一次在托坎廷斯訓練的照片，以示懷念。巴西足球協會（CBF）證實，將延遲足球賽的舉行。

在這場空難中罹難的球員都十分年輕，門將魯納爾（Ranule）只有27歲，後衛諾埃（Guilherme Noe）28歲，左後衛普萊斯德斯（Lucas Praxedes）和中場莫利納里（Marcus Molinari）都只有23歲。

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巴西足球隊遇空難　飛機撞地墜毀全罹難

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