澳洲批准輝瑞疫苗　預計2月底開打！首批對象鎖定醫護年長者





▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

文／中央社雪梨25日綜合外電報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，醫藥監管機關已正式批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，首批疫苗預計將於2月底開始施打。

法新社報導，藥物管理局（TGA）授予輝瑞疫苗臨時批准，使得輝瑞疫苗成為澳洲第一支獲得放行的COVID-19疫苗。

莫里森向記者表示：「我要說明一下，澳洲不像全球部分國家一樣採用緊急批准方式，通過疫苗使用。」

「這是藥物管理局常規程序下的正式批准，我們澳洲是率先…走完全部的程序，以確保疫苗獲得批准的國家之一。」

澳洲採購1000萬劑輝瑞疫苗，足以為500萬人接種；醫護人員和年長者預料將接種首批疫苗。

莫里森警告，由於全球面臨疫苗生產和配送挑戰，澳洲2月底將以「相當小的規模」展開接種工作，而非政府先前承諾的2月中時間表。

他說，接種計畫應該能在今年10月前完成。

據路透社報導，英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）22日向歐洲聯盟（EU）官員表示，由於生產問題，第一季供貨量將減少60%。

衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，阿斯特捷利康曾通知澳洲，表示出現「重大供給衝擊（supply shock ），代表我們無法在3月獲得他們先前承諾的量」。

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