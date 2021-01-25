三星少主李在鎔涉賄遭羈押！決意不就「閨蜜案」上訴

▲李在鎔收押時獨居房僅1坪大，且須接受專人24小時監視。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾25日專電

韓國三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄，重審判處2年6個月徒刑，李在鎔辯護律師今天宣布不再上訴，此案歷時4年攻防是否在此劃下句點，將視檢方今天是否再提出上訴而定。

韓聯社報導，李在鎔的辯護律師今天表示，李在鎔虛心接受法院判決結果，決定不再提起上訴。

今天是此案兩造提起上訴的最後期限，不過，檢方相關人士透露，李在鎔放棄上訴，不代表檢方就會放棄，目前正在進行內部討論。

若檢方最終決定不再上訴，對李在鎔的重審判決將正式生效，扣除先前羈押時間，剩約1年半刑期，李在鎔預期將在明年7月出獄。

部分法律界人士分析，近期關於前總統李明博、朴槿惠的赦免議題再次受到關注，李在鎔放棄上訴、使判決盡早確定，以滿足赦免條件的做法更為有利。

李在鎔涉嫌為順利繼承三星集團，向前韓國總統朴槿惠及親信崔順實（後改名為崔瑞元，譯音）行賄，2017年遭起訴後，於一審遭判5年徒刑，二審法院改判2 年半徒刑、緩刑4年，但被最高法院發回重審。

首爾高等法院18日宣判重審結果，認定李在鎔以86.8億韓元（約新台幣2.2億元）公司資金向朴槿惠及崔順實行賄，以求在三星集團繼承權上獲得協助，判處2年6個月徒刑，未予緩刑。

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