143顆衛星一次送上去！　SpaceX「共乘」任務刷新紀錄

▲SpaceX 獵鷹9號火箭此次升空將打破單一任務運載最多衛星紀錄的紀錄。（示意圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國太空探索公司SpaceX日前因天候因素延遲一天後，在當地時間24日晚間11點左右，成功在佛州卡納維爾角空軍基地完成「運輸者1號」（Transporter-1）發射任務，獵鷹9號火箭（Falcon 9）將攜帶143顆衛星進入太空，創下單次部署最多衛星的紀錄。

根據《路透》報導，SpaceX此次發射把143顆衛星帶入太空，超過了2017年2月由印度運載火箭將104顆衛星送入太空的紀錄。此次獵鷹9號火箭，將133顆商業或政府衛星，以及自家公司星鏈（Starlink）計畫的10顆衛星運送到太空，這當中也包括了台灣團隊研製的飛鼠衛星以及玉山衛星。

▲獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）是SpaceX設計製造的，因為第一節火箭擁有9個引擎而得名。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，此次發射計畫原訂1月21日發射，因氣象、安全檢查等因素，已經3度延期，終於在今天成功發射。SpaceX的製造主管特蘭（Andy Tran）表示，SpaceX使用獵鷹9號火箭執行「共乘」(Rideshare)計畫，供其他企業及各國政府透過付款給這家馬斯克(Elon Musk)旗下的公司，幫忙將衛星送上太空，目前全部143顆衛星已全數進入軌道，成功刷新單一任務運載最多衛星紀錄。

外媒形容，這次計畫稱得上是商業航太的里程碑，一次運輸的衛星數越多，成本就相對降低，小型衛星能以相對較便宜的成本進入太空服務，不必高價購買整個火箭，也更能吸引各國科研或企業團體參與其中。

據了解，目前研究團隊已取得玉山、飛鼠的訊號。

▼獵鷹9號成功攜帶143顆衛星升空