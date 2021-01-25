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妻兒去世受打擊！美富翁辦論文獎　懸賞2800萬求「死後世界」證據

▲▼死後世界。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國億萬富翁畢格羅最近懸賞100萬美元，希望學者們能對「死後世界」提出有力證據。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國拉斯維加斯75歲的億萬富翁畢格羅（Robert Bigelow）一直對超自然現象和太空探索有著濃厚興趣。最近，他名下的畢格羅意識研究所（Bigelow Institute for Consciousness Studies）舉辦了一項論文獎，懸賞100萬美元（約新台幣2800萬元），希望研究人員能提出「超越合理懷疑」且「有實際證據」的論述，來證明人即使在死後，仍存有意識，而且「死後世界」真的存在。

綜合《每日星報》和《紐約郵報》報導，畢格羅的愛妻戴安（Diane Mona Bigelow）在2020年2月因罹患白血病，不幸逝世。大受打擊的畢格羅此後便一直希望能找到「人在死亡後，仍存有意識」的證據，進而探索「死後世界」的真實情況。

▲▼億萬富翁畢格羅（Robert Bigelow）。（圖／翻攝自Bigelow Aerospace官網）

▲畢格羅一直致力於「死後世界」與「太空」的探索。（圖／翻攝自Bigelow Aerospace官網）

在本次的論文獎中，神經學和心理學領域的研究人員只要能提交一篇至少2.5萬字的論文，並提出「人在死亡後，仍存有意識」的證據與論述，就有機會獲得50萬美元（約新台幣1400萬元）的最高獎金。第二名的獎金為30萬美元（約新台幣840萬元），而第三名則為15萬美元（約新台幣420萬元）。比賽將由學者和醫學科學家組成的評審團進行評審，獲勝名單將在今年11月公佈。

事實上，這已非畢格羅初次探討「死後世界」的課題了。自從他的兒子羅德（Rod）在1992年自殺後，畢格羅和妻子就一直著迷於研究死後世界和靈魂相關議題。當年，他們曾求助於美國最有名的靈媒安德森（George Anderson），希望在他的幫助下和死去的兒子交談。

畢格羅指出，他希望自己在有生之年可以釐清2個問題：第一，人類死亡後，是否就失去了意識，而這個人也不再存在；第二，人類是否為這個宇宙中唯一的生物。畢格羅甚至先後創立了畢格羅意識研究所和畢格羅宇航（Bigelow Aerospace）來探討這些問題。不過，在失去妻兒後，畢格羅就將重心轉移到「死後世界」的議題上，因此才有了這一次的論文競賽。

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