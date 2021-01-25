快訊／確診者去過星上星港飲！桃市府急消毒　業者：討論明是否營業

記者黃宥寧、陳韻如／桃園報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，目前已累計15人染疫，而稍早指揮中心公布案889、案890的足跡，包含了桃園八德區的大湳市場、全聯（八德東勇店）、Moominlu Bakery，以及桃園區的星上星港式飲茶。對此，桃園市政府環境清潔稽查大隊25日下午火速前往星上星港式飲茶稽查，並且進行周遭環境消毒。

▲確診者足跡曝光，桃市府派員前往星上星港飲消毒。（圖／記者黃宥寧攝）

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指揮中心25日公布案889、案890的足跡，1/19下午10：00～11：00曾去桃園八德區大湳市場、傍晚17：40～19：50去星上星港式飲茶，1/21下午16：00～17：00曾去全聯八德東勇店，1/22下午14：40～15：20在Moominlu Bakery，1/23上午10：40～11：30還有去大湳市場。

桃園市政府環境清潔稽查大隊25日下午火速前往星上星港式飲茶稽查，並且進行周遭環境消毒。對此，業者強調，餐廳室內已經使用漂白水消毒兩次，並把碗筷再洗滌過，抹布也已經全面丟掉更換新的，使用過的衛生紙也都一併做丟掉處理，「今晚會討論明天是否營業」。

此外，Moominlu Bakery業者則直接透露確診者到店時間，「他們是3點多來的，第一波有在外面排隊的一對夫妻60歲」，而稍早接獲衛生局通知後，業者也立刻全面消毒。