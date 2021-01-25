中印2021首爆流血衝突！士兵亂鬥釀24傷　印媒：解放軍試圖入侵

▲2020年中印雙方爆發嚴重衝突，當時印度軍人持槍駐守中印邊界。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中印邊界去年爆發有史以來最嚴重衝突後，暫時處於對峙狀態。根據法新社25日的最新報導稱，中印軍隊於上周再度爆發流血衝突，共有20名解放軍與4名印度士兵受傷。中國方面，目前則尚未對此作出回應。

綜合Times Now新聞台與印度當地媒體25日報導，消息人士指出，中國解放軍3天前試圖入侵邊界，與印度軍隊再度爆發新衝突，雖然過程中並無使用武器，但雙方都有人掛彩，共有20名解放軍與4名印度士兵受傷，目前局勢已獲得控制。

▲中印紛爭未平，解放軍在西部戰區高原演練。（圖／翻攝中新社）

報導指出，此次中印雙方衝突引爆位置是在印度北部錫金邦（Sikkim）的納庫拉地區（Naku La），據了解，錫金北臨中國、東面與不丹接壤、西邊是尼泊爾，與極具主權爭議的拉達克地區（Ladakh）東部實際控制線相距數千公里，2020年4到5月拉達克事態嚴峻之際，納庫拉地區也曾發生過一次衝突事件。

根據俄羅斯衛星通訊社指出，中國與印度數月以來一直努力討論，希望解決邊境僵局，兩國軍隊最高指揮官24日舉行了長達15小時的第九次談判會議，據悉，此次談判仍未達成任何共識。另外，針對最新衝突，中國方面目前並未作出任何回應。

#BREAKING Indian, Chinese troops in new border brawl, injuries on both sides: Indian media pic.twitter.com/8FdoaomFtD — AFP News Agency (@AFP) January 25, 2021

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