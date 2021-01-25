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太平洋島國「錢路斷盡」迫向亞投行借款　疫情下0觀光陷經濟慘況

▲▼「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB，簡稱亞投行）於2019年7月增至共100個成員國家。（圖／路透）

▲亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）於2019年7月增至共100個成員國家。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

自2020年爆發新冠肺炎疫情以來，全球經濟衰退，有外媒報導，太平洋島國在用盡西方國家的銀行融資後，紛紛轉向與中國牽頭成立的「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB，簡稱亞投行）進行融資，以填補疫情帶來的資金缺口，引發太平洋地區對中國經濟依賴加重的擔憂。

根據路透報導，大多數太平洋島國利用自然邊界作為對抗新冠病毒的屏障，但因為對國際旅遊業的依賴，這些島國面臨經濟困難，而向海外尋求借款。在斐濟獲得5000萬美元的貸款之後，庫克群島（Cook Islands）也向亞投行融資2000萬美元，成為數月以來亞投行提供資金的第2個太平洋國家。

▲▼由中國牽頭的亞投行（AIIB）2016年於北京舉辦開業儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲由中國牽頭的亞投行（AIIB）2016年於北京舉辦開業儀式，中國國家主席習近平也出席。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，庫克群島是南太平洋上一個約只有2萬人口的小國，去年年底向美國與日本領導的亞洲開發銀行（ADB）獲取貸款，也從親密盟友紐西蘭方面拿到捐款，但仍不足以填補國際旅旅遊業停擺、控制疫情所造成的經濟衝擊，進而轉向與中國「一帶一路」戰略密切相關的亞投行。

庫克群島商會主席梅爾文（Fletcher Melvin）表示，中國非常願意借錢給任何太平洋島國，儘管紐澳兩國鼓勵這些小國向他們尋求幫助，但從中國那邊拿到錢顯然容易多了。據報導，亞投行目前並未立即作出回覆。

報導稱，庫克群島共2.15億紐幣（約新台幣43.4億元）的外債現有將近3分之1落入了亞投行、中國進出口銀行等與北京相關的機構手中，但在疫情前大約只有16%。文件也顯示，庫克群島預計未來3年內還需要額外借款7120萬紐幣（約新台幣14億3820萬元）來彌補資金缺口。

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