5000人急居家隔離！28人含1嬰「資料不全」失聯　桃警：已追回24人

▲部桃群聚感染擴大5000人居家隔離，卻有28人失聯。對此，桃園警方表示，目前已追回24人，仍有4人追查中。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳韻如／桃園報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，目前已累計15人染疫，中央流行疫情指揮中心24日宣布，部桃全院列為「紅區」，並宣布擴大隔離5000人。然而，桃園市政府警察局卻接獲警政署交查28人，因聯繫資訊填寫不全導致未能接獲通知接受居家隔離，而經警政單位協尋後，目前24名本國籍人士已回報警政署，但仍有4名外籍人士持續追查中，其中還包括一名嬰兒。

指揮中心24日宣布，部桃群聚染疫再增2起本土案例，並緊急宣布，擴大回溯1月6日至19日與部桃相關接觸者，包括「出院病患、陪病者、同住者」，約5000人需緊急居家隔離。另外，由於24日新增2起本土病例感染源不明，因此部桃整棟全列為紅區（高風險）。

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對此，桃園市警察局長陳國進25日上午在桃市防疫會議中表示，目前桃市違反居家隔離、居家檢疫者有175件，共183人，而配合擴大回溯居家隔離者中，有28人疑似聯繫資料填寫不全，導致指揮中心未能通知居家隔離，於是緊急透過警政單位協尋，而目前已有24名本國籍人士回報警政署，但仍有4名外籍人士，其中包含一名嬰兒仍在追查中。