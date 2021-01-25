神岡居檢台商多次外出　盧秀燕怒批惡行重大：重罰50萬以上

▲盧秀燕怒斥神岡的居家檢疫男子多次外出，惡行重大，至少重罰50萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一名男性台商1月21日自大陸返台，居家檢疫期間竟然多次離開住處，嚴重違反防疫規定，市長盧秀燕25日嚴厲斥責這名台商，不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全，「惡行重大」，市府不但強制送至集中檢疫所、不得外出，也將依《嚴重特殊傳染病特別條例》重罰，不會低於50萬元。

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盧秀燕上午出席大里公園街道路打通工程開工典禮時表示，因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，但這名台商竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，可以說是惡行重大，市府除強制送至集中檢疫所，也將依法重罰，絕不寬貸。

此外，針對如何因應桃園醫院群聚感染疫情持續擴大一事，盧說，市府在群聚感染案發之初，即已提高防疫作為應變，近日疫情更顯嚴峻，她已要求減少百人以上大型群聚活動，也請市民戶外活動戴上口罩，感謝市民配合，未來防疫工作仍需市民一起共度難關。

「不管是哪裡人，我們都是台灣人！」盧秀燕強調，台中市政府對於桃園市政府會持續關心、給予協助，面對艱困時刻，更需要大家互相關心、互相相挺、互相幫忙，才能一起度過難關，台中會繼續支持桃園。

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