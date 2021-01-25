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10歲兒跑腿買菸夜歸！父氣炸「放火燒人」　90%燒傷…搶救3天慘死

▲▼火燒。（示意圖／達志影像）

▲印度一名醉酒的父親因為兒子跑腿時晚回家，而大發雷霆，最後放火燒死了親生兒子。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名醉酒的父親巴魯（Balu）因為年僅10歲的兒子成績不佳，晚上去幫父親跑腿時又遲回家，而大發雷霆，最後在震怒之下，放火燒死了自己的親生兒子。報導稱，兒子在被送院治療時，燒傷面積已達90%，這名可憐的小男孩在經過醫護人員連續3天的搶救後，仍不敵死神召喚，不治身亡。

綜合《新印度快報》和《印度時報》報導，現年50歲的巴魯在17日晚間，醉醺醺地回到家中，發現成績不佳的10歲兒子正與母親在客廳看電視。巴魯怒火攻心，張口邊對兒子破口大罵，還吩咐他到附近的商店買菸。不料，買菸的兒子比預定的時間回來得更晚，於是巴魯更加憤怒，毆打起兒子，還賞了他一巴掌。

氣極的巴魯不顧妻子的制止，將妻子推倒在地後,繼續對還在唸小學的兒子拳打腳踢，還將一罐松節油倒在這名可憐的小男孩身上，點燃火柴後離去。巴魯瘋狂的行徑嚇壞了在場的親友，儘管男孩的母親與親友迅速地將他送院治療，但由於他的燒傷面積已達90%，在醫護人員連續3天的搶救後，仍不敵死神召喚，不治身亡。當地警方表示，他們已在1月19日逮捕巴魯並將其還押候審。

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