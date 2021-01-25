感謝醫護堅守崗位　餐飲業者送100份燒熱牛排到部桃

記者楊淑媛／桃園報導

不畏部立桃園醫院全院列紅區，食時創新餐飲集團公司旗下史坦利美式牛排，力挺醫護，25日由集團總經理楊宗勳，在近午時親送集團大江店準備的100份燒熱牛排餐，為第一線醫護人員加油打氣，同時響應中央和地方同心抗疫，大家一起守護台灣的決心。

▲食時創新餐飲集團總經理楊宗勳直送100份燒熱牛排到部立桃園醫院，力挺醫護。（圖／記者黃宥寧攝）

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▲食時創新餐飲集團總經理楊宗勳(左二）直送100份燒熱牛排到部立桃園醫院，力挺醫護。（圖／記者黃宥寧攝）

「食時創新餐飲集團」總經理楊宗勳指出，集團感謝醫護人員身處在危險防疫前線，堅守崗位守護國人健康，由總部委由位於部立桃園醫院附近的中壢大江店，上午現做100份店內銷售的舒肥炭烤雪花牛排餐，在近午11點送到部立桃園醫院，力挺醫護人員。

▲食時創新餐飲集團總經理楊宗勳(左二）直送100份燒熱牛排到部立桃園醫院。（圖／記者黃宥寧攝）▼史坦利美式牛排大江店。（圖／大江提供）

楊宗勳說，「食時創新餐飲集團」集團旗下有5個品牌，分別為：史坦利美式牛排、Goeat TAPAS DiningBar西班牙餐酒館、同暖選鍋物、金福越式河粉和依時海陸市集電商網購平台。目前台灣共有7家直營店，其中有兩間餐廳分別榮獲德國F室內設計大獎及英國WNAWARDS商業空間設計獎殊榮,更登上知名設計雜誌Wallpper，提供顧客更美好的用餐環境及難忘的生活體驗。食時創新餐飲集團的經營信念是：誠信、謙卑、進取、共同成長。

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