不是不怕！1個人才敢偷哭…部桃護理師打氣：一起為我們的家努力

▲部桃護理師分享這些日子以來，院內醫護人員們的情況。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

衛福部立桃園醫院因爆發院內群聚感染，醫護人員面對疫情變化的同時，也受到社會輿論的壓力。部桃一名護理師就發文寫下醫護人員自疫情開始的日常工作，並透露院內感染爆發當天，還來不及驚訝就要投入一連串的應變處置，「身為護理師的我們不是不害怕，而是不能害怕」，也喊話前線夥伴，「請再堅持一下，等著我們回到戰場，一起為我們的家園、部桃努力」。

部桃一名護理師在臉書發文透露，自己工作的地方和眾所皆知的負壓隔離病房只有一廊之隔，去年1月底疫情開始時，就被指定為專責病房，那時候也收治了許多疑似患者。她說，大家知道負壓隔離病房的護理師們的辛勞，但他們也同樣在背後默默地支撐著，雖然身上不需穿著悶熱的裝備，可是長時間不能卸下N95口罩，加上外面一層又一層的隔離衣、髮帽、手套及鞋套等，仍把衣服打濕，臉也因為重壓紅了一痕。

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原PO說，汗流不停的他們接受許多不平的罵聲，許多臥床病人的家屬及看護也因畏懼感染，沒有人願意陪病照顧，他們一肩背起了所有責任，這期間，他們也曾照顧前線因照護確診病人而身體不適的同仁，給予完善的照護、支持及鼓勵，為了康復後能再次向前線挺進。

▲部桃護理師分享，其實院內的醫護人員也相當恐懼，但大家仍願意為家園努力。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO回憶起爆出院內確診病例的當時，來不及驚訝的他們已經開始了一連串的應變措施，那天被緊急召回時，快速熟悉地準備採檢用物，甚至看著衛生局長官不斷進駐、回院採檢的人持續湧進。接著，就是漫長10小時採檢的等待，大家的臉上透出疲憊，卻沒有人喊累，「身為護理師的我們不是不害怕，而是不能害怕」。

原PO提到，這些天來冷嘲熱諷的聲音，震得他們內心動盪，好不容易堆積的勇敢好像一碰就散，夥伴們不敢分享彼此內心的感受，只有在獨自一人時落下眼淚。

原PO感嘆，3百多個日夜裡，醫院同仁們堅守崗位，為了全台灣人民的歲月靜好，沒有怨言的負重前行，感謝大家互相鼓勵支持和社會各界湧來的溫暖，在檢疫所休息的這幾天，外面仍敲著戰鼓，也要感謝還在醫院、屹立在前線戰場的夥伴，要保護好自己、照顧好自已，請再堅持一下，等著我們回到戰場、7B的戰士們隨後就到，一起堅守防疫的最後一道防線，為我們的家園、部桃努力。