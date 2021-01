他蛀牙忍1年…痛到拿鉗子「DIY拔牙」！以為解脫　結果超悲劇

▲英國一名男子牙痛難耐,竟使用鉗子自行拔牙。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/綜合外電報導

來自英國哈德斯菲爾德(Huddersfield)的艾利森(Jamie Ellison)臼齒蛀牙長達12個月,近幾周更是疼痛難耐,但疫情期間遍尋不著國民保健署(NHS)牙醫,內心其實也很害怕看醫生,竟決定使用鉗子自行拔牙。他一開始成功擺脫疼痛,未料不久後牙齦嚴重腫脹,甚至導致下巴舊傷快要裂開。

根據《鏡報》、《約克郡生活報》報導,48歲的艾利森不知道能夠求助急診牙科,竟決定自己動手,「它開始鬆動而且快要掉下來。我就想著,管它的,我可以自己拔出來,以前的人也這樣做」,於是使用一把鉗子和一根竹籤當作槓桿,拔掉牙齒。

