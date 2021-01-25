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他蛀牙忍1年…痛到拿鉗子「DIY拔牙」！以為解脫　結果超悲劇

▲▼鉗子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名男子牙痛難耐，竟使用鉗子自行拔牙。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國哈德斯菲爾德（Huddersfield）的艾利森（Jamie Ellison）臼齒蛀牙長達12個月，近幾周更是疼痛難耐，但疫情期間遍尋不著國民保健署（NHS）牙醫，內心其實也很害怕看醫生，竟決定使用鉗子自行拔牙。他一開始成功擺脫疼痛，未料不久後牙齦嚴重腫脹，甚至導致下巴舊傷快要裂開。

根據《鏡報》、《約克郡生活報》報導，48歲的艾利森不知道能夠求助急診牙科，竟決定自己動手，「它開始鬆動而且快要掉下來。我就想著，管它的，我可以自己拔出來，以前的人也這樣做」，於是使用一把鉗子和一根竹籤當作槓桿，拔掉牙齒。

艾利森某次癲癇時撞破下巴，被釘入金屬片與4根螺絲釘，固定下顎位置，留下持續併發症與牙齒咀嚼問題。他拔掉牙齒後，立刻舒緩疼痛，但牙齦卻開始嚴重腫脹，「我看起來像隻花栗鼠」。

艾利森拔牙6個月後，終於克服恐懼，前往急診牙醫接受治療，至今仍在處理因牙齦腫脹導致的金屬板露出、螺絲釘鬆脫問題，「我很擔心，我正在看著自己的下巴慢慢裂開」。他坦承當時「沒有意識到這有多危險」，也呼籲民眾切勿模仿這個行為。

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