　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒讀賣新聞：中國船集結馬祖列島盜採海砂

▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援 。（圖／民眾提供）

▲馬祖南竿10月遭陸籍抽砂船集結圍島，馬祖海巡增派1000噸新北艦支援 。（資料照／民眾提供）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本「讀賣新聞」報導，大批中國籍船隻去年10至12月之間靠近馬祖列島周邊盜取海砂，此舉被視為對拒絕統一的台灣加強施壓的一種做法。

根據這項報導，中華民國國防部研究機關多位知情人士表示，2020年10月下旬約有200艘中華人民共和國籍的抽砂船、搬運船出現在南竿島外海，船隻布滿海面，同時可見到漁船穿梭。這些船隻用幫浦將海底的砂石汲取，台灣媒體報導，島嶼的海灘砂石漸漸消失。

馬祖距離中國大陸約10公里，海砂可能是被中國福建省用於建設機場。

【独自】中国船２００隻が台湾の離島集結、海底の砂吸い上げる…砂浜みるみる消失 #国際

読売新聞オンライン發佈於 2021年1月24日 星期日

國防安全研究院助理研究員李俊毅受訪時表示，去年11月初也有約50艘中國籍船隻集結於南竿附近。讀賣新聞取得12月上旬拍攝的照片，可看到南竿島外海有將近20艘中國籍船隻集結，此景似乎已成常態。

報導說，盜採海砂有破壞環境之虞，中國沿海地帶嚴禁盜採海砂，但中方似乎允許中國籍船隻集結於馬祖一帶採海砂。

本月才卸下海巡署署長職位的莊慶達接受讀賣新聞採訪時表示：「如果中國當局下令禁止盜採海砂，大半的問題就能解決。」

海巡署在馬祖海域驅逐中國籍抽砂船，2018年0艘、2019年91艘，但2020年1至11月暴增為536艘。在中華民國其他的離島，像是金門島周邊海域、澎湖群島近海等，中國籍船隻做出挑釁行動的情況明顯。

報導說，中國人民解放軍軍機飛到台灣的防空識別區三番兩次做出挑釁的行為；在海域，也逐漸加強對台灣施壓的力道。

根據報導，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域2016年8月、2018年8月約有100至200艘中國漁船大舉逼近，部分中國漁船進入日本「領海」外側的鄰接海域。在南海，2014年5月，中國在開始挖掘石油的西沙群島附近，包括4艘軍艦在內共有約130艘中國船隻集結。

讀賣引述國防安全研究院國防戰略資源所所長蘇紫雲表示，中國的抽砂船或漁船在台灣周邊海域做出挑釁行動是要挑起灰色地帶事態，企圖改變現狀。中國對台灣施壓成常態化，也具有麻痺台灣民眾戒心的目的。

ET快訊
3女8男摩鐵激戰！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰
部桃護理師臉上全壓痕！1張「趴桌照」惹鼻酸　夫：我會照顧好兒
象迷崩潰灌爆臉書IG！　壯壯跳槽樂天回應了
快訊／居檢男猝死！才剛通報「下肢腫脹」後陳屍飯店
桃園1女警醫院戒護後突發燒！3警隔離+13警自主管理
至少排6小時！搶500元防疫神單「人滿到南陽街」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐！刀刀見骨全裸躺浴缸

他蛀牙忍1年…痛到拿鉗子「DIY拔牙」！以為解脫　結果超悲劇

害怕看牙醫！勇男用「鉗子和竹籤」拔牙　拔完大讚：非常值得

7歲男童海泳撿舊鈔！拍賣價格「翻漲200倍」　1秒入手越野摩托車

她染疫下葬「9天後竟復活」！現身養老院讓丈夫暴哭　驚揭大烏龍

10歲兒跑腿買菸夜歸！父氣炸「放火燒人」　90%燒傷…搶救3天慘死

川普「復仇名單」曝光！擁20億創立愛國者黨　強勢反擊老盟友

約會男滑手機...23歲女被「眼鏡倒影」氣炸　他在看辣妹交友照！

桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖

日媒讀賣新聞：中國船集結馬祖列島盜採海砂

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐！刀刀見骨全裸躺浴缸

他蛀牙忍1年…痛到拿鉗子「DIY拔牙」！以為解脫　結果超悲劇

害怕看牙醫！勇男用「鉗子和竹籤」拔牙　拔完大讚：非常值得

7歲男童海泳撿舊鈔！拍賣價格「翻漲200倍」　1秒入手越野摩托車

她染疫下葬「9天後竟復活」！現身養老院讓丈夫暴哭　驚揭大烏龍

10歲兒跑腿買菸夜歸！父氣炸「放火燒人」　90%燒傷…搶救3天慘死

川普「復仇名單」曝光！擁20億創立愛國者黨　強勢反擊老盟友

約會男滑手機...23歲女被「眼鏡倒影」氣炸　他在看辣妹交友照！

桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖

日媒讀賣新聞：中國船集結馬祖列島盜採海砂

LINE Pay貸款服務新增6家銀行　好康加碼、優惠利率一次看

陳妍希中空深U尺度大開！　40歲張柏芝「火紅波浪裙」露腿根拚了

Google防疫！台灣辦公室沒關過「但謝絕外部訪客一年了」 　

王瞳披白紗嫁了！　爸爸不捨緊抓雙手…拜別父母哭慘

交通大學校牌接連拆除　校友不捨搶最後一拍

陸長途旅遊遇疫情急凍　機票下殺1折比高鐵票便宜

罵吳宗憲「臭俗仔」　謝和弦辯躁鬱症發作…檢疑不認罪

外媒：蘋果AR眼鏡2022年問世　搭載可調度數鏡片

18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐！刀刀見骨全裸躺浴缸

搬遷後事故頻傳...西螺分局臨時辦公廳補掛警徽　民俗專家回應了

國際熱門新聞

土石流沖走SUV　女駕駛遭活埋亡

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

女大生「深夜尖叫7分鐘」成浮屍！驗出精子

美破2500萬人確診！拜登提就職100天1億人接種

法首席顧問提「第3度封城」！防新變種病毒強襲

歐洲接種疫苗逾62死！專家：未發現直接相關

紐國0本土破功　隔離期染南非變種

11口「白布遮眼吊死」滅門　扯神祕宗教儀式

阿聯酋以色列批准「互設大使館」

拜登施壓參院推53兆元紓困案　民主黨強壓共和黨

葡萄牙大選登場　預料總統可連任

無症狀也逃不掉！醫驚：新冠患者X光全是疤

川普卸任人氣慘跌！海湖莊園會員「切割」退會

美爆槍擊案！　「5死1傷」孕婦胎兒雙亡

更多熱門

相關新聞

馬祖往返基隆臺馬之星停航

馬祖往返基隆臺馬之星停航

今天是元旦連假後的首個上班日，交通部航港局通報最新海運疏運開航情形，其中馬祖往基隆臺馬之星停航，基隆往馬祖航次預估也無法開航，但仍需依11時公告為主。

修法嚴懲非法盜採海砂　最高關7年、重罰1億

修法嚴懲非法盜採海砂　最高關7年、重罰1億

中國抽砂船「集結馬祖」！居民憂生態　海巡署：加強兩岸協同執法

中國抽砂船「集結馬祖」！居民憂生態　海巡署：加強兩岸協同執法

馬祖藍眼淚　海大研究：可人造大爆發

馬祖藍眼淚　海大研究：可人造大爆發

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

關鍵字：

讀賣新聞馬祖海砂南竿島抽砂船

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

《玩很大》未播先道歉！

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面