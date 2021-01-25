7歲男童海泳撿「橘色破紙」轉手秒賺2.8萬！　入手夢想越野摩托車

▲男童海邊戲水撿到舊版紙鈔，拍賣價格竟翻漲200倍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

一名7歲男童辛頓（Zayne Hinton）於紐西蘭南島基督城（Christchurch）海邊游泳時發現有張「橘色的紙」飄在海面上，曬乾之後發現它是一張舊版5美元紙幣，辛頓的父親建議兒子可以把紙鈔拍賣，或許能以10美元成交，沒想到，最後拍賣價格竟高達1000美元（約新台幣2.8萬元），是原有幣值的200倍。

根據紐西蘭《Stuff NZ》新聞網報導，今年才7歲大的男童辛頓與父親布萊德（Brad Hinton）於15日前往薩姆納海灘（Sumner Beach）游泳戲水，卻發現水面上有一張「橘色的紙」隨著海浪漂浮著，就順手撿了回來，曬乾後才認清這是一張褪色的5美元舊版紙鈔。

布萊德建議兒子，可以把紙鈔放上拍賣網站，說不定能賣到10美元的價格。辛頓的母親費莉帕（Phillipa）表示，拍賣開始之後，辛頓開始想像用這筆錢買下任何他想要的東西，「他從4歲起就喜歡摩托車，所以她覺得自己可以買一輛二行程引擎的摩托車，再附帶一座豪宅。」拍賣時間截止前，這對興奮的父子整個星期不斷查看競標價。

直到22日晚間8時32分拍賣正式截止，由出價1000美元的競標者格魯亞斯（Mark Gluyas）最終得標。格魯亞斯表示，他是為了紀念2020年10月底罹癌逝世的妻子才出了如此高價，因為妻子生前經常捐款給病童，與蒐集舊紙鈔無關。據悉，拍賣活動15日上線後，起初的出價者不多，直到截止前一天晚間才超出500美元，最後一天2位買家爆發競購戰，最終由格魯亞斯得標。

布萊德表示，兒子一直想擁有一輛和他一樣的KTM 250越野機車，最後辛頓用他「撿來的錢」買了輛KTM 50，期待未來回到學校上課時，能與同學分享這件事，「我們之後會在河邊的摩托車跑道練習，否則辛頓可能會騎著它在後院亂繞。」

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