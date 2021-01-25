18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐！刀刀見骨全裸躺浴缸

Teen, 18, 'strangled, tortured and left for dead naked in bath by Grindr date'https://t.co/GO1HavJaRZ pic.twitter.com/jZV7rwjhOf — Daily Star (@dailystar) January 25, 2021

記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州一名18歲少年霍頓2020年透過同志交友軟體Grindr認識另一名19歲的男子塞內卡，兩人先是在網路上聊了1個多月，隨後便決定要在塞內卡的家中進行第一次「約會」。然而誰都沒想到的是，塞內卡竟是蓄謀已久的仇同人士，見面後竟企圖將他勒斃，還將霍頓的衣服脫光，用刀具凌虐。嫌犯行兇後隨即向警方自首，所幸霍頓在送醫急救後，已恢復生命跡象，並在3天後醒過來，目前已經出院。

根據《鏡報》報導，18歲的霍頓（Holden White）2020年透過同志交友軟體Grindr認識大他一歲的男網友塞內卡（Chance Seneca），兩人在交友軟體上熱烈聯絡1個月後，約好要在塞內卡家進行第一次的約會。兩人當天一起打電動，玩得不亦樂乎。怎知中途塞內卡突然起身走出門外，正當霍頓不疑有他繼續玩遊戲時，下一秒就感覺自己的脖子被人用繩索緊勒，完全無法喘氣。

霍頓奮力掙扎，但對方仍不放手，他臉上的血管也因此破裂，同時失去意識。當霍頓再度醒來時，發現自己一絲不掛地躺在浴缸裡，而塞內卡則是拿著刀子，慢慢地割開霍頓的手腕，浴缸裡的水都是血。霍頓嚇得只說了一句，「你冷靜！」又再次昏了過去。

塞內卡隨後便向警方自首犯行，而霍頓則是被緊急送往醫院治療，足足昏迷了3天才恢復意識。所幸，霍頓雖然頸部、頭部有嚴重的傷痕，手腕幾乎被鋸斷，但已經脫離生命危險，且意志力驚人，僅過了1個月就出院。如今距離事件發生已經7個月，霍頓決定要起訴施暴的賽內卡。

霍頓說，「當時根本沒有任何異狀，也從未出現任何可疑的危險訊號，我們聊了1個多月才正式見面。」他表示，「我要告訴大家我的痛苦經歷，才不會讓其他人跟我一樣，遇到類似的事情。」不過嫌犯塞內卡卻絲毫沒有悔意，他更向警方表示，會對霍頓下手，正是因為他長得比較嬌小，「殺了他更容易」。

Teen tortured by Grindr date receives over £70,000 after heroic recovery https://t.co/5MPtisvBfH pic.twitter.com/vUtVF3nxco — Daily Mirror (@DailyMirror) January 25, 2021

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