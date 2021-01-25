桃園逾5000人居家檢疫！鄭文燦：停止學校寒輔　防疫以來最大考驗

▲鄭文燦表示，這是防疫以來最大的一次考驗。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，部立桃園醫院群聚感染擴大，約5000人需要居家隔離。對此，桃園市長鄭文燦表示，而桃園居家檢疫人數預估超過5000人。此外，鄭文燦也宣布，即日起停止學校寒輔，而他也提到，這是防疫以來最大的一次考驗。

鄭文燦指出，「衛服部估是算會超過5,000位，我們市府接著協助後面的通知、隔離通知書、居家檢疫關懷包的發送，還有關懷服務中心的擴大量能，能夠讓這14天加7天，他們必須要的就醫需求、生活需求能夠的到滿足，也可以陪伴這一次的擴大追溯的居家隔離方案。」

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鄭文燦指出，「昨天也宣布了一個檢疫民眾緊急醫療的線上諮詢平台，包括線上諮詢、視訊醫療以外，如果有就醫需求，需要由衛生局來轉介，跟他排動線，所以要請消防局跟交通局協助，如果有這個疑似的症狀，風險較高，要用救護車，如果是一般的就醫，用防疫車隊，我想讓這兩大方案，線上醫療平台跟擴大隔離方案，這兩大方案，我們各局處都要支援。」

另外，鄭文燦表示，「學校部分也請教育局先著手，今天是寒輔的第一天，為了降低學校負擔，減少群聚風險，也是讓家長跟學生、老師都能夠放心，請教育局待會報告時，針對課輔、志工、社團、營隊，還有學校的室內空間的外借，是不是就今天開始通知停止，課輔停止的話，也要請學校做好對學生的宣導，讓學生可以在家學習或線上學習，讓學校能夠降低負擔，這段時間公部門要全力投入防疫，要以更高的強度來執行這一次的緊急事件。」