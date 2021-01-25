逛街遇凶猛比特犬！　15歲少年英勇保護2女「半張臉被暴扯下來」

Yukon teen released from hospital after vicious dog attack; mother wants dog surrendered https://t.co/knA5kumWXP — koconews (@koconews) January 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名15歲少年逛街遇到凶猛比特犬，為了保護同行的2名女性朋友，他挺身而出卻遭到殘忍攻擊，右半張臉幾乎被惡犬給扯下來，目前已送到醫院接受手術，母親則傷心呼籲當局，一定要讓狗和主人付出代價。

少年母親杜肯(Tamara Doonkeen)表示，事件發生在18日，兒子與2名朋友在商店附近遇到比特犬，「狗當時先跑去追2名女孩，於是他出面幫忙分散注意力，沒想到成為惡犬目標」，2名少女脫困後立即跑去找人幫忙，然而把人救出時半張臉幾乎被扯下。

杜肯表示，「如果今天是年紀更小一點的孩子，他早就沒命了，如果狗咬了兒子喉嚨，他就無法活下來了」，希望狗主人能夠出面承擔責任。育空市(Yukon)警方表示，肇事的狗是一條黑色比特犬，頸上戴著藍綠色項圈，目前他們仍在尋找惡犬下落，其主人也會因為窩藏和沒有制止惡犬而面臨指控。

▼少年為了保護朋友，慘被惡犬攻擊。（圖／示意圖／視覺中國）

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