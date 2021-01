川普卸任回佛州人氣慘跌！海湖莊園會員「切割」怒退會：令人沮喪

▲川普西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時,向前來的支持者們揮手致意。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國總統拜登正式就職後,卸任後的川普去留成為國際間矚目的話題,不過其位於佛羅里達州棕櫚灘的渡假俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)卻傳出許多忠實的會員正在陸續退出,因為他們希望不再與川普有任何瓜葛。

根據美媒《CNN》報導,歷史學家利默(Laurence Leamer)以出版《海湖莊園:透視川普總統官邸內的權力大門》(Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace)聞名,他於23日登上MSNBC的節目爆料,在拜登就職、川普卸任後,海湖莊園內的會員們擔憂自己可能登上新聞版面,加上川普人氣不斷下跌,因此紛紛取消會員資格。

利默表示,即便在海湖莊園當地,人們開始轉變對待川普的態度,「他們不希望與川普再有牽連,且如今會員們也不再去那裡了,對他們而言,海湖莊園是令人失望、沮喪的地方。」

▲位於佛州棕櫚灘的海湖莊園。(圖/達志影像/美聯社)

根據《華盛頓郵報》報導,海湖莊園的會員們非常關注川普是否回歸,而鄰居們正試圖向棕櫚灘政府與美國特勤局發送信函,聲稱川普並不被賦予合法權利長期定居海湖莊園,應通知川普不被允許成為永久居民。

據悉,海湖莊園的入會費為20萬美元(約新台幣560萬元),是佛州棕櫚灘的國家歷史名勝,早年規劃提供美國總統提供冬季療養避寒場所,川普於1985年將之收購,而在當選後將之稱為「南部白宮」,曾在此接見日本前首相安倍晉三、中國國家主席習近平等。

