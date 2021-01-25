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鄭文燦喊：5000人隔離「以戶為單位」！　完成三大擴大追溯　

▲▼鄭文燦視察部桃。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭文燦表示，一到五都將進行防疫會議。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，部立桃園醫院群聚感染擴大，約5000人需要居家隔離。對此，桃園市長鄭文燦表示，這5000位隔離的民眾，這次不是採取當防疫旅館，或一人一個房間，而是以這個一個共同生活的戶做單位。

鄭文燦表示，中央和地方必須同心防疫，所以我們必須要全力配合，徹底執行這些防疫對策，才有可能讓醫院感染和社區感染的風險降低，所以我們必須要回到去年上半年的情況，整個地方團隊，需要全部都投入，這是要跟大家說明的，所以以後的防疫會議，在這段非常時期，我們每天都要舉行防疫會議，時間在星期一到星期五，每天早上8點。

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鄭文燦也指出，「我們專心的把防疫對策處理好，接著因為中央是昨天晚上開始通知，那應該都還沒完成，我們接著要協助把這5000位左右要匡列出來，要銜接順利，我的瞭解大概有800多位出院的病患，加上陪病的人，加上他們的同住家人，有些電話如果還沒打通的，衛生福利部會先轉給警政署，由警政署接手後續的追蹤事項，所以應該也會請市警局來協助，務必在最短時間的內完成這個擴大隔離的方案。」

鄭文燦也指出，「5000位隔離的民眾，我也再說明一下，這次不是採取當防疫旅館，或一人一個房間，而是以這個一個共同生活的戶做單位，所以一個隔離單位可能有好幾個人，可能是陪病的跟他的家人，或者是他是病患出院的，跟他的同住家人，因為他風險是一樣高的，所以他會有很多生活的需求，那就醫需求要由衛生局來負責線上諮詢跟轉介的安排，但生活需求比如說他可能會有用餐、購買生活必需品，這需求會非常多樣。」

鄭文燦也表示，「我們必須要跟中央協調一致，把後面的工作做好，我想我們有信心，冷靜、團結，有條不紊、按部就班，把這次的擴大隔離、擴大採檢、擴大自主健康管理三大擴大追溯的方案能夠完成，其他各種市民活動的影響，我也要拜託所有的市民朋友，這是防疫以來最大的一次考驗，我們必須要回復到去年上半年，要做好個人防護、保持社交距離、落實減少群聚的各種對策，務必使這段時間的社區感染的風險期可以度過，這14天加7天，指揮官陳時中部長所說的關鍵期能夠通過，所以這段時間會有很多不方便的地方，要請大家配合。」

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