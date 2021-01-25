阿伯一上車脫下口罩換眼罩！網友歪樓「以為是奶罩」：還是桃粉色

▲兩人在車子一開之後就脫下口罩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情升溫，在外活動務必佩戴口罩，但還是有民眾戴口罩只做給工作人員看，一名網友搭客運時，附近座位的兩名乘客一到座位上就把口罩拿下其中一名阿伯甚至還拿起眼罩好讓自己可以舒服入睡。貼文一出後，網友們紛紛大喊檢舉，但也有人歪樓留言「我以為阿伯往上拉變眼罩」。

「台灣最美麗的『雕』！」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，搭客運時附近座位的乘客沒有乖乖戴好口罩，「上車檢查時戴口罩，車子開了脫口罩，到達了要下車時口罩再戴上去」，稱這樣的人為「台灣鯛」。阿伯還換上桃粉色的眼罩睡覺，可以擋住外面刺眼的陽光；後座的男子則是戴上外套的帽子，閉上雙眼休息。

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▲阿伯和外套男剛上車時都有戴上口罩。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，不少網友紛紛指責，「沒辦法，很多都這樣，好像戴口罩幾分鐘都不行，會窒息而死一樣」、「人家想用500元換10萬不行嗎」、「這個可以開罰了欸」、「你對著鯛咳個兩聲，也許鯛就會自動戴上」。但也有網友歪樓笑，「我以為阿伯一秒變眼罩」、「你確定是眼罩？明明是奶罩戴在眼睛上，而且是桃紅色的」。

留言還驚見公車司機現身留言，「我是公車司機 我就常常遇到上車在我面前時口罩戴好，可是等到找到座位坐下時 口罩就拿掉，我從後照鏡看到後，就回頭大聲說『口罩是用來防疫戴在口鼻的，不是讓你來騙司機的』」。