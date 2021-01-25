南韓國會議員慘遭黨主席性騷...她血淚指控：我的尊嚴被你踐踏！

▲南韓正義黨黨代表金鍾哲，坦承曾性騷同黨國會議員張惠英。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓正義黨黨魁金鍾哲（김종철）驚傳本月15日性騷擾同黨國會議員張惠英（장혜영），今（25）日被依照黨規解除黨代表一職。由於該黨標榜進步理念價值、重視性別多元與平等，目標為根絕國內性暴力犯罪，此消息一出後，令政界格外震驚，面臨成立近10年以來的滅黨危機。

根據《韓聯社》報導，正義黨副代表、性別人權本部長裴福珠（배복주）於25日上午在國會議事堂溝通館召開記者會，「今天想對黨員與全民大眾陳述令人心痛且羞恥的消息！黨代表金鍾哲於1月15日犯下性騷擾，而被害者是同黨國會議員張惠英。」

▲正義黨副代表裴福珠25日召開記者會。（圖／達志影像）

裴福珠陳述案發經過，「金代表15日晚間和張議員在汝矣島聚餐上討論黨務，在結束後的路上發生性騷擾一事。張議員三思後，才決定於18日向擔任性別人權本部長的我告知此事。之後我分別向加害者、被害人進行幾次面談，最後金代表決定坦承犯案，該案件毫無討論的餘地，是一件非常明確的性騷擾。」

報導指出，正義黨在記者會前先行召開代表團會議，並向中央黨紀委員會提告，走上懲戒程序，最後決定依據黨規解除金鍾哲黨代表職務。據悉，張惠英決定暫時不對金鍾哲提出刑事告訴。

▲南韓正義黨國會議員張惠英表示遭黨魁性騷。（資料照／達志影像）

張惠英事後也針對此事發表聲明，解釋公開自己為性騷擾案被害者的動機與事發背景，「黨代表金鍾哲曾經是和我一同宣導根絕性別暴力的政治夥伴，在心靈上有著深層的信任，然而我身為人該有的尊嚴卻被他踐踏，如此震驚與心痛確實難以言喻。經歷此事後我才深刻體悟，任何一位女性都有可能是性暴力的被害者。」

據悉，金鍾哲生於1970年，被認為是黨內繼承已故國會議員魯會燦（노회찬）、前黨代表沈相奵（심상정）衣缽的有力人選，2020年10月接任黨代表後，如何根絕國內性暴力犯罪成為其任內核心議題，如今卻反而犯下性騷，遭到解職。

►南韓17歲金牌滑冰女將遭性侵！淫魔教練不認罪...一審重判10年半

聽Podcast掌握美選及國際局勢