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北韓又爆駐外大使「潛逃」！攜家帶眷投誠南韓：為子女前途著想

▲▼北韓驚傳駐科威特代理大使潛逃南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓驚傳駐科威特代理大使潛逃南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）前駐科威特大使柳鉉宇（류현우，音譯）驚爆於2019年帶著家人脫北，轉而向南韓投誠，目前被確認已改名換姓定居在南韓國內，其身分特殊，是管理金氏政權秘密資金的「勞動黨39號室」前室長全日春（전일춘，音譯）的女婿。不過，南韓國家情報院對此表示無可奉告。

根據《韓聯社》報導，南韓多名情報當局消息人士指稱，柳鉉宇疑似是顧慮到子女的將來生活，才決心於2019年9月向南韓投誠，而其時間點與北韓前駐義大利代理大使曹誠吉（조성길，音譯）脫北的時間相當接近，當時曹誠吉於2019年7月入境南韓。

報導指出，北韓於2017年9月進行第6次核武試驗後，遭到聯合國安理會正式實施制裁政策，當時北韓派駐在南美洲、中東、歐洲地區的大使慘被驅逐出境，包括前駐科威特大使徐彰植（서창식，音譯），於是柳鉉宇在徐彰植被驅逐出境後，轉而前往科威特擔任代理大使，2019年9月離開辦公地點，轉而帶著家人向南韓投誠，在登記居民身分時改名換姓，以求隱居避難。

▲▼北韓前駐義大利代理大使曹誠吉，其投誠南韓2個月後，柳鉉宇也選擇投誠。（圖／翻攝自韓網）

▲北韓前駐義大利代理大使曹誠吉，其投誠南韓2個月後，柳鉉宇也選擇投誠。（圖／翻攝自韓網）

報導分析，北韓在第6次核試驗後遭到聯合國安理會制裁，各國為配合安理會政策，紛紛以驅逐北韓大使出境等方式進行外交上的高度打壓，而北韓派駐各邦交國的大使往往需擔負起為國家賺取外匯的責任，當時擔任參事官與3級書記官的柳鉉宇、曹誠吉在接任駐科威特、駐義大利代理大使後，認為國內財政困難，已無法維持大使館運作，因此才在主管空缺下，急忙帶著家人向南韓投誠。

另外，派駐海外的北韓大使，其子女也在海外就讀大學，在北韓中央政府財政緊縮的情況下，根本無法承擔大使館的運作費用，更遑論外派官員子女的學費，考量到子女久浸國外自由學風，回國後根本無法適應北韓高壓的社會風氣，因此才帶著全家脫北。

事實上，南韓國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員太救民（태구민，即太永浩）曾是北韓駐英國大使，2016年投誠南韓時，也將「考量子女未來」列為脫北動機之一。

太救民接受韓媒《中央日報》電訪時透露，其實柳鉉宇的岳父全日春曾經是前北韓領導人金正日的同學，且私下也有交情，而能主掌北韓內部財務，其地位幾乎等同於最高領導人的心腹，雖未登上今年勞動黨第8次全代會中央委員會委員名單內，不過直到金正日死亡前的2011年12月，還是能在金正日視察地方時伴隨在側，估計現在年歲已高，早已退出權力核心，在家享福。

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