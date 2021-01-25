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基督學校一夜爆120人確診！南韓再增437例新冠確診...連貓也染疫

▲▼近期首爾疫情已稍微趨緩，圖為首爾車站前臨時篩檢站。（圖／達志影像）

▲近期首爾疫情已稍微趨緩，圖為首爾車站前臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在冬季第3波全國性大流行後原已稍微趨緩，單日新增病例降至300多人，然而昨（24）日位於大田的基督宗教寄宿學校卻爆發新一波群聚感染，宿舍為密閉空間，且地下室餐廳座位未設置隔板，造成120多名學生與職員相繼感染，由於學生多來自全國各地，當局擔憂恐又引爆全國感染潮。

根據《韓聯社》報導，截至25日0時為止，南韓今（25）日上午9時30分共通報437起病例，其中405例為境內感染、32例為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計75521例確診、1360例死亡。

▲▼首爾目前實施第2.5階段防疫措施，圖為益善洞。（圖／達志影像）

▲首爾目前實施第2.5階段防疫措施，圖為益善洞。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增176例（首爾佔91例、京畿道佔72例、仁川佔13例）；大田新增125例；釜山新增19例；光州新增15例；大邱、慶尚北道各新增14例；忠清南道新增13例；慶尚南道新增11例；忠清北道新增8例；江原道、全羅南道各新增3例；蔚山、世宗各新增2例。

從主要群聚感染案例來看，大田市中區IEM國際學校一系之間累計127例；仁川市南洞區累計10例；慶尚南道晉洲市某日間保護中心累計9例；京畿道金浦市某日間保護中心累計20例。

位於大田市中區的IEM國際學校，為宣教團體IM宣教會所成立。大田市府表示，該所學校本月4至15日陸續開放學生入住3至5樓的宿舍，每個房間分配7至20多名學生，空間密閉，加上地下室餐廳每個座位未設置隔板，研判是無症狀學生入住、或是5名上下班的職員，才會引起校內大規模感染。

▲▼大田市基督教IEM國際學校爆發127人群聚感染。（圖／達志影像）

▲大田市基督教IEM國際學校爆發127人群聚感染。（圖／達志影像）

根據《韓民族新聞》報導，先前光州市光降教會（빛내리교회）傳出群聚感染，然而IM宣教會在光州所經營的TCS國際學校，也在同棟建築。

另外，根據《朝鮮日報》，先前慶尚南道晉州市某祈禱院爆發群聚感染，其中一對母女遭到感染，而其所飼養的貓在篩檢後確診，成為南韓國內首起寵物確診案例。

南韓國務總理丁世均（정세균）於25日上午召開會議時表示，由於大田市IEM國際學校學生來自全國各地，若稍有不慎，恐怕釀起規模不輸大邱新天地教會、慶尚北道BTJ列邦中心的群聚感染案，呼籲防疫當局嚴正以對。

►南韓新冠疫情漸緩！單日再增431例...研擬新學期開放「到校上課」

南韓現行防疫措施（至1月底）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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