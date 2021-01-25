桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖

▲Bernie Sanders皺眉翹腳坐在台下的厭世樣在全球爆紅。（圖／翻攝Twitter@ChanSteele）

實習記者周依儒／綜合報導

79歲的美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）日前參加拜登就職典禮，一臉厭世的「阿伯」路人扮相在網路上掀起一股迷因風潮，桑德斯團隊也立刻看準此次商機，將他穿著樸素、雙手交叉、盤腿而坐的照片，做成上衣在網路上販售，果不其然開賣不到1小時就立刻售罄，衣服販售所得將全數捐給慈善團體。

綜合外媒報導，桑德斯的團隊看準此次爆紅的迷因風潮，趁機大宣傳一波，還馬上印製了有他一副事不關己樣子的衣服在網路上販售，加上美國各大媒體的報導，衣服在22日晚間開賣後，不到1小時就立刻售罄，且還需等至少要4-8週才能收到貨，不過目前無法得知確切的銷售數量。

▲上衣現在已經售罄。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）



據了解，這件黑色T恤上印了桑德斯穿著樸素、雙手交叉、盤腿而坐，一副事不關己的模樣照片，下方還寫下「Bernie」，材質為精梳棉，甚至是美國製造，官網售價為一件45美元（約新台幣1,260元）。桑德斯團隊表示，他們會將販售上衣所得全數捐給佛蒙特州的「Meals on Wheels」，此計劃專門協助提供食物給60歲以上的身障者或患有慢性疾病的民眾。

▲桑德斯（Bernie Sanders）20日以「阿伯」路人扮相出席拜登就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）



對此，負責「Meals on Wheels」的慈善團體Age Well則在推特上表示，「我們對各位透過買爆桑德斯上衣，來支持我們感到非常驚訝，不過雖然上衣已經賣完了，大家仍舊可以繼續支持我們。」而桑德斯在22日晚間參加《深夜秀》訪談時也透露，自己有看到那些迷因，「但我只是坐在那邊試圖要保暖，再試著...去注意周遭會發生什麼事情。」