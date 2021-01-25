「BBC頭條報導」共軍連2日大規模擾台　分析：測試拜登政府

▲共軍連續2天大規模擾台，消息登上英國BBC首頁頭條。（圖／翻攝國防部網頁）



記者吳美依／編譯

共軍23、24日分別派遣13、15架戰機擾台，雙雙創下今年單日新高，消息登上《英國廣播公司》（BBC）首頁頭條。該報導以「台灣連續2天通報遭中國戰機大規模入侵」為題指出，分析人士認為，中國似乎趁著美國新總統剛上任之際，測試拜登對於台灣的支持程度。

台灣國防部表示，空軍在2次事件中，皆派出空中巡邏兵力應對，廣播驅散並出動防空飛彈追監。民進黨立委羅致政（Lo Chih-cheng）向《路透社》指出，中國的行動是為了遏止美國新政府支持台灣，「向拜登政府傳遞一個訊息」。

海峽兩岸緊張之際，美軍於24日證實，羅斯福號航艦打擊群23日進入南海，以促進航行自由、海上安全並建立夥伴關係。中國官方目前則尚未針對以上事件發表評論。

▲BBC在首頁頭條刊登共軍連2日大規模擾台的報導。（圖／翻攝BBC首頁）



川普政府不顧中國強烈警告，與台灣建立更緊密關係，擴大軍售、派遣高級官員訪台。他卸任之前，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布解除美台官員長久以來的交流限制。

BBC指出，拜登政府被預期將延續強硬對中立場，持續針對人權、貿易、港台等問題對北京施壓，但實際政策仍有待觀察。儘管如此，台灣駐美代表蕭美琴（Hsiao Bi-khim）上周受邀參加就職典禮，國務院23日呼籲北京停止對台施壓、表態深化雙邊關係，都被視為拜登政府支持台灣的展現。

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