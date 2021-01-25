川普「復仇名單」曝光！擁20億創立愛國者黨　強勢反擊老盟友

▲美國前總統川普被爆料計畫創立「愛國者黨」，甚至列出一份「共和黨敵人名單」準備反擊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

《華盛頓郵報》等外媒引述知情人士說法爆料，美國前總統川普正在悄悄推動創立「愛國者黨」（Patriot Party），以第三方政黨的威脅作為籌碼，施壓參議院共和黨人反對彈劾案。他如今手中握有7000萬美元（大約台幣20億元）以上資金，正在起草一份「共和黨敵人名單」，計畫屆時派出黨員投入2022年競選挑戰對方。

川普22日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）向一名記者表示，「我們將會做些什麼，但不是現在」，似乎預告著將再度重返戰場。他的競選團隊11月3日至23日火速募得2.07億美元（大約新台幣58兆），金額持續增加中，確切數字1月31日才須向聯邦選舉委員會（FEC）通報。

據悉，川普的「共和黨敵人名單」已經列出好幾人。參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、眾議員錢尼（Liz Cheney）與賴斯（Tom Rice）都因表態或實際投票贊成彈劾而上榜。喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）拒絕支持川普挑戰該州大選結果，因此也被列入。川普的顧問透露，他們計畫最快下周在上述人士的選區招募候選人。

參議院預計2月8日展開彈劾案審判。有人認為，若川普彈劾案定罪，可能使得共和黨更加分裂；但也有人認為，此舉是共和黨團結的唯一機會，因為若前總統被正式驅逐出局，可能被禁止再度擔任聯邦公職，確保分歧根源消滅。

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