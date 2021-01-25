網指「桃園應封城、部桃不自愛」　醫怒曝截圖：O！這些人都去死

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染事件，累計15人染疫，指揮中心24日緊急宣布，有5000人需要居家隔離，創下防疫以來的新高紀錄。對此，醫師邱豑慶說，這幾天一直看到一些言論說桃園應該封城、部桃醫護不自愛，「我祝這些人通通都去死，Ｏ。」他也分享一名團購老闆和送貨業者的對話截圖，只見送貨業者表示，目前可能不方便送貨到部桃。

邱豑慶24日在「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書說，「誰再罵醫護人員？誰再罵部桃？我們醫護人員比誰都怕被感染，怕變成破口，怕造成別人的負擔！」

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▲▼部桃醫護人員堅守崗位。（圖／記者林敬旻攝）

邱豑慶貼出一名團購老闆和送貨業者的對話截圖，只見送貨業者說，「請問一下因為有訂購以上的產品送貨地點為部立桃園醫院，請問一下是否需更改送貨地點呢？因為擔心宅配人員目前可能不方便送貨到此地點…如需更改新的送貨地址，再麻煩告知我，辛苦了。」

邱豑慶對團購業者打氣，「辛苦妳了！加油！我們能做的就是在妳那箱裡面多放點心意打氣！」他也說，好朋友是部桃的醫師，因該醫師居家隔離，老婆肚子裡有老三，一名孕婦帶兩個小孩去外面住，「爸爸只能隔著視訊看孩子，丈夫只能隔著視訊看妻子。」

「我這幾天一直看到一些言論，說應該就要桃園封城，說部桃的醫護不自愛，早就應該要自己離群索居不要害人。」邱豑慶表示，「我祝這些人通通都去死，O。」

由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離，預估共有5000人。

▼部桃群聚事件染疫人數已達15人。（圖／記者林敬旻攝）