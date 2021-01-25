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社會 社會焦點 保障人權

櫻花妹西施人間蒸發22年成焦屍　平鎮老闆娘醉後一句話！怨靈申冤

4名男女將林姓檳榔西施殺害後，在死者身上潑灑黑狗血後焚屍。

圖文／鏡週刊

20多年前，桃園發生一起林姓檳榔西施遭殺害焚屍案。檳榔店老闆娘懷疑林女偷錢，夥同3名友人出手教訓，不慎將林女悶死，因為害怕冤魂索命，4人又殺了一隻黑狗、將狗血灑在林女屍體上，最後放火焚燒林女屍體及狗屍後逃逸。命案塵封22年，去年5月，一名男子向警方報案，表示他的女性友人曾「酒後吐真言」，坦承共同殺人，警方重啟調查，終於循線逮捕嫌犯，替死者申冤。

為了確認死者身分，警方透過媒體公布死者的特徵及衣物，期盼失蹤人口的家屬出面指認，但毫無所獲，最後，警方將焦屍的檢體封存，區公所則依規定在墓碑刻上「復旦路四段無名女屍」後，便將焦屍下葬在雙連坡公墓。

▼林姓檳榔西施11歲時從日本搬回台灣居住，遇害時年僅17歲。

林姓檳榔西施11歲時從日本搬回台灣居住，遇害時年僅17歲。（翻攝畫面）

一轉眼20多年過去，去年5月，警方接獲一名男子報案，說他知道桃園平鎮焦屍案的內幕，案情才露出曙光。

▼涉案的潘姓男子日前遭起訴，全案由桃園地方法院審理中。

涉案的潘姓男子（圖）日前遭起訴，全案由桃園地方法院審理中。（翻攝畫面）

▼殺害林女的檳榔店老闆娘陳女到案後坦承犯行，遭裁定收押。

殺害林女的檳榔店老闆娘陳女（圖）到案後坦承犯行，遭裁定收押。（翻攝畫面）

男子告訴警方，2001年，他在一次KTV的聚會中，聽到一名女性友人「酒後吐真言」，坦承殺害了林姓少女。男子表示，他也認識林姓少女，知道她曾經在桃園平鎮的檳榔店工作，但是後來「消失很久」，不過，當時他認為這只是女性友人的醉話，所以沒當一回事。

林姓檳榔西施20多年前，在檳榔店內，遭4名男女以枕頭悶死。（翻攝畫面）

雖然躲了超過20年，但法網恢恢，3名殺人焚屍的嫌犯，最後還是遭檢方聲請羈押獲准，至於何姓女子則是5萬元交保，桃園地檢署日前也依殺人等罪，將陳女等人提起公訴，全案目前正在桃園地方法院審理中。

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