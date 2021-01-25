克姆林宮控「美干預國內事務」　下秒態度轉：已準備好元首對話

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）病癒飛回俄國，下機就遭警方拘捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）被捕後，引發境內60多個城市發生抗議。克姆林宮（Kremlin）發言人24日指控，華盛頓當局干預示威者對納瓦爾尼遭拘捕的抗議，但同時又表示若拜登政府願意開啟談話，總統普丁將會基於善意回應。

路透社報導，美國駐莫斯科大使館在俄羅斯全國爆發大規模抗議前，事先發布「示威警告」，提醒美國公民應盡量避免前往部分地區，並指出了各個俄羅斯城市預計匯集進行抗議的路線。

▲俄國警察將示威者直接抬走。（圖／路透）

對此，克姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指控美國的行為鼓吹了示威者，「肯定的，『示威警告』的內容是不恰當的」，「而且當然的，並非透過直接行為，他們絕對有干預我們的國內事務，所以這是一個對打破俄國聯邦法律的直接支持。」

不過美國駐莫斯科大使館在電郵中回覆，指出相關的警告是許多國家外交任務常見的「例行演習」，「全球的美國大使館和領事館會例行地將安全有關的訊息，傳遞給我們的公民。」

佩斯科夫同時也指出，俄羅斯已經準備好與美國展開對話，「當然，我們期待成功建立對話。」他說對話將會更大程度地說明雙方的分歧，但同時也是找到核心理性方面的討論，「這是我們關係變得緊密的一小部分」。

▲▼俄羅斯釋出明確訊息，總統普丁願與美國總統拜登接觸。（圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

佩斯科夫釋出明確訊息，表示若新上任的美國政府已經準備好進行接觸了，總統將會基於善意回應。

美國總統拜登於去年11月3日大選投票日後當選後，世界多國紛紛發出賀電，而普丁是少數較晚公開恭賀拜登的國家元首。兩個核武大國間主要需要解決的燙手議題之一，便是拜登期望延長歐巴馬政府時期簽定的《新削減戰略武器條約》（New START）。

川普政府在任期最後數個月內曾嘗試與俄羅斯進行延期協商，但最終未能達成目的。該條約在2月5日到期，拜登在期限前將尋求與俄羅斯將條約期限延後5年。