　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法首席顧問提「第3度封城」！新變種病毒強襲　日增萬例確診

▲▼法國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲法國等歐洲國家疫情仍然無法消退，面臨新變種病毒株甚至再次升溫。（圖／路透）

文／中央社巴黎24日綜合外電報導

法國政府的2019冠狀病毒疾病政策首席醫療顧問戴佛西表示，由於新的變異病毒株在境內傳播，法國可能需要第3度封城。法國和義大利今天都新增1萬多例確診，英國則新增約3萬例。

法國衛生部通報，過去24小時境內新增1萬8436起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，目前全國累計確診總數達到305萬例。

衛生部還指出，過去24小時又有172人病故，全國染疫死亡總數來到7萬3049人。

法國防疫政策首席醫療顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天向BFM電視台表示：「如果我們不嚴加規範，從3月中旬開始我們將陷入極為艱困的處境…我們可能需要再次封城。」

他還說：「這是關鍵的一週，政治人物必須做決定。」

另外，英國當局今天通報，境內新增3萬4起確診病例、610人病亡，全國染疫喪命總數來到9萬7939人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據指出，目前英國當局通報的累計確診數超過365萬例，約有9萬8000人染疫病歿，後者數據高居歐洲各國之冠。

英國官方數據還顯示，迄今境內已有超過635萬人施打了第一劑COVID-19疫苗。

義大利當局今天則通報，境內新增1萬1629起確診病例、299人染疫不治。

義大利從去年2月疫情浮出檯面以來，迄今已累計通報逾246萬起確診病例，以及8萬5461人染疫病亡，後者數據在歐洲各國排名第2。

ET快訊
預言「最恐怖時間點」！下重手隔離5000人　醫撂話：高鐵該禁
強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登與馬克宏通話　透過北約與歐盟「加強大西洋夥伴關係」

美破2500萬人確診！　拜登宣布就職100天內：1億人民接種疫苗

法首席顧問提「第3度封城」！新變種病毒強襲　日增萬例確診

歐洲接種疫苗至少62死！　專家強調：未發現直接相關

阿聯酋以色列批准「互設大使館」　外交關係正常化

土石流沖走SUV…丈夫電話中聽見轟鳴聲「一陣尖叫」　妻被活埋亡

葡萄牙總統大選「疫情封鎖」中登場　預料德索沙可順利連任

葡萄牙總統大選「疫情大流行中」登場　70%選民被隔離無法投票

紐西蘭2個月後再現「社區感染」病例　解隔離10天再度確診

「夢遊女網友」開泳池趴！ㄎㄧㄤ抱飲料趴趴走　草坪自嗨嚇壞路人

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

野生賈靜雯現身陽明山　Bo妞「門牙掉光」萌炸...咘咘暴風抽高

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

拜登與馬克宏通話　透過北約與歐盟「加強大西洋夥伴關係」

美破2500萬人確診！　拜登宣布就職100天內：1億人民接種疫苗

法首席顧問提「第3度封城」！新變種病毒強襲　日增萬例確診

歐洲接種疫苗至少62死！　專家強調：未發現直接相關

阿聯酋以色列批准「互設大使館」　外交關係正常化

土石流沖走SUV…丈夫電話中聽見轟鳴聲「一陣尖叫」　妻被活埋亡

葡萄牙總統大選「疫情封鎖」中登場　預料德索沙可順利連任

葡萄牙總統大選「疫情大流行中」登場　70%選民被隔離無法投票

紐西蘭2個月後再現「社區感染」病例　解隔離10天再度確診

「夢遊女網友」開泳池趴！ㄎㄧㄤ抱飲料趴趴走　草坪自嗨嚇壞路人

5000人立刻隔離！市民爆氣直呼「很錯愕」：這就是新年禮物？

王維中月薪近百萬當薪一哥　林泓育、陳俊秀野手最高薪

台北10家高質感酒吧！口味多樣、餐點CP值高　浮誇造型網美必拍

安妮熱戀小4歲廚師男友！　《飲食》滿漢大餐他做的⋯超狂背景起底

部桃群聚5千人隔離破紀錄　黃珊珊：今起進入另一個警戒期

中職各隊談約進入尾聲　薪資仲裁期限2月5日止

部桃隔離對象擴大至5000人！　桃市府：緊急規劃全員動起來

久咳不癒會變氣喘？　醫警告生病「千萬不要這樣做」

女友被約吃早餐！他撂5人「猛砸海神」到案了　夜店男遭捅腹喊冤

唐綺陽運勢／射手正財機會多「快招架不住」！ 獅子：是時候運動了

偷東西？沒啊我只是在發呆　影帝白貓「演愛睏」趁機行竊

國際熱門新聞

土石流沖走SUV　女駕駛遭活埋亡

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

葡萄牙大選登場　預料總統可連任

美破2500萬人確診！拜登提就職100天1億人接種

法首席顧問提「第3度封城」！防新變種病毒強襲

歐洲接種疫苗逾62死！專家：未發現直接相關

無症狀也逃不掉！醫驚：新冠患者X光全是疤

11口「白布遮眼吊死」滅門　扯神祕宗教儀式

葡萄牙總統大選「疫情大流行中」登場

歐洲防疫規格↑　德奧強制戴N95

阿聯酋以色列批准「互設大使館」

他絕望PO文「賣眼睛」　只為養家

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

人妻與尪全裸秀恩愛！保守人士怒罵畜生

更多熱門

相關新聞

歐洲接種疫苗逾62死！專家：未發現直接相關

歐洲接種疫苗逾62死！專家：未發現直接相關

儘管有數十人在接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗不久後喪命，但科學家表示，目前為止沒有證據顯示，這些死亡案例和接種疫苗有關。

阿信暖心挺前線留言吸1.6萬讚！　醫護粉淚謝

阿信暖心挺前線留言吸1.6萬讚！　醫護粉淚謝

F-16戰訓秀海報：台灣醫護團隊加油

F-16戰訓秀海報：台灣醫護團隊加油

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

不是只有5000人的事！林靜儀：全民配合14天

不是只有5000人的事！林靜儀：全民配合14天

關鍵字：

法國2019冠狀病毒疾病COVID-19新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

《玩很大》未播先道歉！

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

即／知名命理師昏迷送醫搶救亡！女友目睹嚇壞

愛女喚4聲「抱抱我」醫生爸沒理

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

2021工作運最爛3星座公開　第1名小人纏身超慘

感染源沒找到！陳時中喊：沒時間等了

部桃估5000人居家隔離！網轟陳時中「關鍵2錯誤」

公視道歉《熱帶魚》髒話遭消音

19歲吃播網紅「腦溢血猝死」！

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

3波變天！冷氣團再襲變冰箱剩10°C

謝忻被反鎖門外！單穿紅色細肩禮服淚奔

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面