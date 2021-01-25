快訊／部桃回溯5000人！陳時中下午2點說明匡列進度

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚間緊急宣布擴大回溯部立桃園醫院相關接觸者，包括「出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者」，全數列入居家隔離至出院後14天，已超過14天者，要進行7天自主健康管理，完成後採檢，初估會有5000人。指揮中心也將在下午2點再度召開記者會說明匡列進度。

陳時中昨晚間表示，有關上述醫院相關接觸者，即刻起請勿外出，等候通知，自昨晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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另外，案889和家人案890皆在昨天宣佈確診，由於兩人曾待過的病房一開始是被列為最安全的綠區，只需自主健康管理，但確診後，陳時中也坦言感染源不明，還需要進一步釐清。

截至目前國內累計144,679例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含142,073例排除），其中889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。

