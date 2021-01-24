葡萄總統大選「疫情大流行中」登場　70%選民被隔離無法投票

▲葡萄總統大選「疫情大流行中」登場。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

葡萄牙於24日舉行總統大選，由於疫情大流行的情況依舊嚴峻，每日確診病例幾乎都創新高，但是民眾還是在戴上口罩、維持社交距離等指導原則下，前往投票，不過民調也顯示，因為隔離無法投票的選民上看7成。

▲葡萄總統大選投開票所都有貼社交距離標示。（圖／路透社）



根據《路透社》報導，投開票所的地面上都標有維持1.5~2公尺社交距離的標示，民眾都依照指示排隊等候投票，民調顯示，中間偏右翼的社會民主黨（PSD）現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）將會輕鬆獲勝。

▲葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）。（圖／達志影像／美聯社）



ISC / ISCTE等研究機構上周進行的一項民調顯示，不到三分之二的葡萄牙人認為在疫情大流行下，選舉應該延後，民調還預測會有60-70％的人棄權，部分原因是因為有成千上萬的選民本身正在隔離。

▲不過葡萄牙因為隔離不能投票的選民，上看7成。（圖／路透社）



人口大約1000萬人的葡萄牙，已經連續7天新增病例創新高，當局報告顯示，周六的死亡病例274人，新增確診15300例，創下歷史新高，救護車每天都在爆滿的醫院排隊數小時。

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