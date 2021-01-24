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紐西蘭2個月後再現「社區感染」病例　解隔離10天再度確診

▲▼紐西蘭基督城國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭2個月再度出現設去感染病例。圖為紐西蘭基督城國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

紐西蘭衛生部24日證實，2個月後再現一起疑似社區感染病例，患者為一名56歲女性，去年12月30日從歐洲返回紐西蘭，依規定隔離14天，採檢都是陰性，但是在解隔離後10天確診。紐西蘭上一次出現社區感染案例，是去年的11月18日。

根據CNN報導，紐西蘭衛生部24日表示，此案是一名56歲的婦女，她從歐洲返回後最近在奧克蘭被隔離，去年底曾在荷蘭、西班牙旅行，在荷蘭期間她都跟家人在一起，ㄉㄤ時所有人都很健康，但隨後有1、2個家庭成員篩檢呈現陽性。

衛生部指出，該案例隔離期間接受了2次篩檢都是陰性，也沒有症狀，13日解除隔離回到家中，15日出現輕微的症狀，在接受篩檢之前病情逐漸惡化。

▲紐西蘭,北島,農場。（圖／達志影像／美聯社）

▲確診病例曾經前往紐西蘭北島旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

衛生部也公布了該名案例足跡，在解隔離之後，她有前往紐西蘭北島的南部地區旅遊，5天的時間裡大概走過30個地點，經過疫調已經找出4名密切接觸者，這些接觸者都接受隔離篩檢當中。

紐西蘭在大流行初期對入境旅客實行嚴格的檢疫政策和區域封鎖，使新冠肺炎的傳播力大幅下降，紐西蘭已確ㄕ診的病例不到2300例，只有25人死亡。

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