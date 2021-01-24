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絕望PO「賣眼睛」只為養家！泰司機失業丟15年飯碗　全因新冠衝擊

▲▼ 司機,客運,巴士,開車,方向盤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新冠疫情衝擊泰國旅遊業，讓擔任巴士司機15年的塔威失業。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫情衝擊全球旅遊業，這也大大影響57歲泰國司機塔威（Taweep Mee Phan）的生活，因為主要接待中國客的旅行社生意大減，讓他在2020年2月被解僱，丟了15年工作飯碗。時隔近一年，迄今仍失業的他15日在臉書絕望發文，強調願意賣掉其中一隻眼睛，換取養家的生活費，震驚各界。

The Phuket News報導，塔威來自普吉島查龍（Chalong），過去15年擔任一間旅遊公司長途巴士司機，一肩扛起家中經濟重擔。但泰國旅遊業因疫情大受衝擊，遊客人數大幅減少，所屬公司熬不過難關選擇裁員，讓他在2020年2月失業。

在失業將近一年之際，塔威本月15日在臉書發文表示，「我失去養家糊口的能力，我現在想要且需要的是一份全職工作，賺取收入養家，我願意做任何工作，如果有人需要眼睛，我已經準備好賣掉其中一眼…我知道這是非法的，但我需要錢來照顧我的孫兒輩。」

Having lost his job as a tour bus driver the man took to desperate measures in an effort to keep providing for his family although, thankfully, help was at hand... #phuket #covid19 #coronavirus #facebook

The Phuket News 發佈於 2021年1月18日 星期一

此一消息震驚當地社會。據了解，塔威無法支付每月5000泰銖的房租，在好心房東的幫助之下，容許他每個月只付1000泰銖至2000泰銖的費用，但孩子們的學費仍是個問題。

查龍市長Samran Jindaphol已於17日前往關切，先送上米來解決當前急迫狀況，「我向他保證，不需要賣掉眼睛，我們會幫助他」；如今，他已經幫塔威找到一份民營企業的工作。事後，塔威也透過臉書表達感謝之意。

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