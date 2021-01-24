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美軍1年通報「6236件性侵案」！新防長上任秒出手　下令整頓政策

▲▼先前川普政府曾多次暗示縮編、撤除駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍長期面臨性侵與性騷擾問題。圖為駐韓美軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍長期面臨部隊內性侵與性騷擾問題，2019年光是通報案件就高達6236起。新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於23日簽署第一份備忘錄，下令審查軍方性侵防治計畫，「這是一個關乎領導能力的問題，而我們將處於領先地位」。

ABC News、《美聯社》報導，根據國防部數據，軍中性侵案通報數量2006年起持續穩定攀升，2018年激增13％共計6053案；2019年再成長3%共計6236件；2020年數據尚未公布。

根據2018年數據，大多數受害者是17至24歲女性軍人。國會議員注意到該年數據後，也紛紛積極關注此議題，多次呼籲採取行動，包括修改軍法。

▲▼拜登準備提名退役陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）擔任美國史上首位非裔國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲退役陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）獲拜登提名，成為美國史上首位非裔國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

奧斯汀上周出席參議院提名確認聽證會，坦承軍方長期與性侵、性騷擾問題奮鬥，必須做得更好，並誓言上任後立刻著手解決。他在23日的備忘錄中，要求各高階軍官2周內提出報告，評估性侵防治計畫去年採取的措施成效與創新方法，並預告未來幾天就會召開會議，討論此事。

五角大廈性侵害預防與應對辦公室（SAPR）代理主任加爾布雷斯（Nate Galbreath）去年4月表示，通報案件數量往往被大幅低估，因此2019年增加幅度趨緩，不一定代表情況好轉，他對此仍抱持「謹慎的樂觀」態度。

美軍過去幾年推出許多新計畫，包括增加教育訓練，鼓勵介入不對的事情，去年也宣布開除累犯者、保護受害者私下提供線索等政策。加爾布雷斯認為，新措施實施初期，通報案件數量大幅增加是個好現象，因為這代表受害者更加相信司法體系，願意站出來發聲。

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