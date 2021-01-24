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她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

▲ATM,盜領。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名37歲女子榨乾失智症客戶的銀行帳戶。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

英國曼徹斯特37歲女子莎拉（Sarah Aikenhead）在律師事務所任職，卻趁著職務之便，盜領失智症客戶潘蜜拉（Pamela Sread）銀行帳戶存款，一共偷走超過13.6萬英鎊（大約新台幣520萬元）的財富，全都用來支付豪華婚禮、名牌服飾等奢侈花費。她的犯行如今遭到揭發，被判處3年4個月有期徒刑。

綜合《太陽報》、《曼徹斯特晚報》報導，潘蜜拉罹患失智症，長期居住在養老院，財務事宜全都交由律師事務所處理。她不幸去世、展開遺囑認證程序後，外界才發現案情。

檢察官傑克遜（Wayne Jackson）出庭時表示，被告2019年5月起開始犯案，一點一滴榨乾潘蜜拉的戶頭，「在婚禮會場上就花費1.2萬英鎊（大約新台幣46萬元）」，接著砸下數千英鎊，購買奢侈品與名牌服飾，甚至平白無故贈送弟弟3萬英鎊（大約新台幣115萬元）。

傑克遜提到，由於被告盜竊金額太過龐大，律師事務所甚至因此承受「嚴重財務困難」，「企業在某個階段倒閉的可能性肯定是存在的」。

辯護律師沃特金斯（Adam Watkins）指出，莎拉坦承「發現（竊取金錢）很容易，於是就繼續偷竊」，但如今已經認罪，且必須撫養兒子，坐牢造成的打擊將「比這裡99％被告都更沉重」，請求法庭寬恕。

儘管如此，法官蘭黛爾（Tina Landale）卻認為，「妳（莎拉）是一名非常有價值、深受信賴的員工，可以獲取客戶的銀行帳戶與密碼，卻掠奪了一名非常脆弱的客戶，後果將是毀滅性的」，宣判被告應處以3年4個月有期徒刑。

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