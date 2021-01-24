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川普魅力難擋！畫家「口是心非」　稱恨死他卻狂畫120幅肖像

▲▼以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）畫川普。（圖／IG／@iddomarkus）

▲馬卡斯畫筆下的川普。（圖／IG／@iddomarkus）

文／中央社

畫中人物臉部模糊，但一頭金色瞞天過海髮型和胸前的紅色領帶，讓人一眼就認出，以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）工作室裡一幅幅作品，畫的就是美國前總統川普。

快語如珠的馬卡斯接受法新社記者訪問時強調：「容我開門見山地說，我不欣賞他。」

蓄著短鬍、眼神銳利的馬卡斯表示，即便如此，他依然深深著迷於如今淪為「悲劇性人物」的川普。

馬卡斯工作室位於以色列北部港市海法（Haifa），牆面和地板都擺滿這位美國前總統的肖像。

馬卡斯說，當這位億萬富翁2016年投入美國總統大選時，他簡直「無法置信」。

▲▼以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）畫川普。（圖／IG／@iddomarkus）

▲以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）。（圖／IG／@iddomarkus）

當川普最終勝選，馬可斯說自己「嚇壞了」，並對這位共和黨人「對待人民和少數族群的方式」深惡痛絕。

但他說，過去4年多來，川普的身影和短篇推文占盡電視台和社群媒體版面，他的目光根本無法從這位擁有「橘色面容和金色頭髮」的人身上移開。

馬卡斯的第一幅川普畫作草草完成後，陸續又在畫布和木板上畫出約120幅川普油畫。

畫作人物的臉部全都扭曲失真，不過透過輪廓一眼就可看出畫中人物是誰。

在出生地美國和現居地以色列藝術學校求學過的馬卡斯說，「第一幅畫作更加繽紛明快」，但川普在2020 大選敗給拜登，支持者本月稍早硬闖美國國會大廈後，畫中人物流露出更多「悲情」氣息。

他說：「現在我覺得他就像個悲劇性人物。他變成一個複雜的人，而非一種形象、一個偶像。」

馬卡斯補充表示，在敗選後，川普把持自己的方式已然不同，這傳達出「他也是人，且他瞭解有些事情已經改變」。

「在這之前，我真的覺得他認為自己是神。」

馬卡斯將這一系列川普肖像畫取名為「接班人」，是以讓川普累積人氣的電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）命名。

馬卡斯說，激發自己作畫的並不是「戲劇性事件」，而是「一段旅程」，而畫川普肖像這段時日「是趟很有意思的旅程」。

 
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