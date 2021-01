「夢遊女網友」開泳池趴！ㄎㄧㄤ抱飲料趴趴走　草坪自嗨嚇壞路人

▲女網友在睡夢中開泳池趴,竟夢遊在家裡趴趴走,還嚇到經過家門口的路人。(圖/翻攝自TikTok/@celinaspookyboo)

記者葉睿涵/編譯

TikTok一名女用戶最近在網上自嘲表示,自己在夜間夢遊時行為古怪,還將男友偷拍她的夢遊行為上傳網路,竟意外獲得了上百萬的觀看率。這位用戶名為賽琳娜(Celinaspookyboo)的女網友表示,她對自己的行為並不知情,她是在看到了男友偷拍的影片後,才知道自己在睡夢中會做出如此古怪的行為。

據《太陽報》報導,賽琳娜最近的一段影片是她夢到自己在參加一個泳池派對。從影片可見,賽琳娜先是邊自言自語,邊在家中來回走動,然後跌跌撞撞地走向廚房,抱著一堆飲料罐走到家門口的草坪,並開始對著空氣「分發飲料」。賽琳娜的行為似乎嚇到了經過家門口的路人,這名男子還停下腳步,關切地看著她自言自語。

在影片的最後,賽琳娜愉悅地回到客廳,並大喊「耶」,想必她在裡面一定是很高興地在給朋友們分發飲料,想嗨個痛快,而且她夢中的泳池派對一定也進行得非常順利。賽琳娜表示,這是她最喜歡的一段影片,這段影片在被放上網路後,已被觀看了2200多萬次。

賽麗娜指出,她的夢遊一次可以持續一個多小時,她還在網上分享了其他影片,她在睡夢中竟會有「在客廳地板上撒葵花籽」、「和一隻填充章魚打架」等荒謬行為,但她聲稱自己根本不知道曾做出這種事。

