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「夢遊女網友」開泳池趴！ㄎㄧㄤ抱飲料趴趴走　草坪自嗨嚇壞路人

▲▼女網友夢遊。（圖／翻攝自TikTok／@celinaspookyboo）

▲女網友在睡夢中開泳池趴，竟夢遊在家裡趴趴走，還嚇到經過家門口的路人。（圖／翻攝自TikTok／@celinaspookyboo）

記者葉睿涵／編譯

TikTok一名女用戶最近在網上自嘲表示，自己在夜間夢遊時行為古怪，還將男友偷拍她的夢遊行為上傳網路，竟意外獲得了上百萬的觀看率。這位用戶名為賽琳娜（Celinaspookyboo）的女網友表示，她對自己的行為並不知情，她是在看到了男友偷拍的影片後，才知道自己在睡夢中會做出如此古怪的行為。

據《太陽報》報導，賽琳娜最近的一段影片是她夢到自己在參加一個泳池派對。從影片可見，賽琳娜先是邊自言自語，邊在家中來回走動，然後跌跌撞撞地走向廚房，抱著一堆飲料罐走到家門口的草坪，並開始對著空氣「分發飲料」。賽琳娜的行為似乎嚇到了經過家門口的路人，這名男子還停下腳步，關切地看著她自言自語。

@celinaspookyboo

I remember dreaming about a pool party

♬ original sound - Celinaspookyboo

在影片的最後，賽琳娜愉悅地回到客廳，並大喊「耶」，想必她在裡面一定是很高興地在給朋友們分發飲料，想嗨個痛快，而且她夢中的泳池派對一定也進行得非常順利。賽琳娜表示，這是她最喜歡的一段影片，這段影片在被放上網路後，已被觀看了2200多萬次。

賽麗娜指出，她的夢遊一次可以持續一個多小時，她還在網上分享了其他影片，她在睡夢中竟會有「在客廳地板上撒葵花籽」、「和一隻填充章魚打架」等荒謬行為，但她聲稱自己根本不知道曾做出這種事。

影片被po上網後，許多網友紛紛留言笑道，「你為什麼像個蹣跚學步的孩子一樣走路？而且我為什麼那麼喜歡？」、「你說話的方式就像個假人，我好喜歡」、「想像一下，當你在夜裡散步時，突然看到有人傻笑著往草坪上扔飲料」、「拜託你讓那個路人看看這段影片，否則他一定還坐在家中想，你到底怎麼了」。

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