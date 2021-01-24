「傳奇名嘴」賴瑞金病逝！60年主持生涯享譽無數　情史也一樣精彩

▲美國「傳奇名嘴」賴瑞金於1月23日逝世，享壽87歲。（圖／翻攝自推特／@kingsthings）

文／中央社洛杉磯23日綜合外電報導

前美國有線電視新聞網（CNN）談話節目名主持人賴瑞金（Larry King）病逝，享壽87歲。賴瑞金以吊帶褲、大眼鏡的招牌形象著稱，除談話節目外，豐富的情史也為人所熟知。

關於賴瑞金的死因目前未獲證實，但賴瑞金日前確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院。CNN本月初引述熟識賴瑞金家人的消息來源指出，賴瑞金在加州洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）住院一個多星期。

本名哈維柴格（Larence Harvey Zeiger）的賴瑞金1933年11月19日出生於紐約布魯克林，母親從事製衣，奧地利-匈牙利裔的父親則是軍工企業員工，同時也經營餐廳。賴瑞金的父親44歲就死於心臟病，使他與哥哥、母親3人須仰賴社福，父親的死對賴瑞金衝擊甚大，也對讀書失去興趣。

▲賴瑞金早年曾是一名廣播主持人。（圖／翻攝自推特／@newsemmys）

高中畢業後，賴瑞金開始工作分擔家計，年輕時便愛上在廣播電台工作。在1950至1960年代，他先成為佛羅里達州一名地方媒體記者，後來又多了廣播節目採訪人身分。

1978年賴瑞金於互通廣播公司（Mutual Broadcasting System）主持晚間全國性叩應節目「賴瑞金談話秀」（Larry King Show），開啟璀璨主持生涯，1985到2010在美國有線電視新聞網（CNN）主持「賴瑞金現場」（Larry King Live），這25年堪稱是他職涯巔峰，6000多集節目中訪問過總統候選人、社會名流、運動及影視明星，也訪問過不少市井小民。

自CNN退休不久後，2012到2020年他又重拾麥克風，在不同電視台主持談話與政論節目。賴瑞金60年的輝煌主持生涯榮獲皮博迪獎（Peabodys，美國廣播電視文化成就獎）、艾美獎等多個獎項。

▲賴瑞金60年的輝煌主持生涯曾榮獲許多大獎。（圖／翻攝自推特／@kingsthings）

賴瑞金的情史幾乎與他的節目主持生涯齊名，他和7名女子有過婚姻。18歲時與高中青梅竹馬米勒（Freda Miller）結婚，但僅一年就告吹，原因是賴瑞金的雙親反對小倆口婚事。賴瑞金很快又與凱伊（Annette Kaye）結婚，兩人育有一子，但這段婚姻也因時間很短而未引起太多人注意。

與凱伊分手後，賴瑞金娶了「花花公子」（PlayBoy）兔女郎艾金斯（Alene Akins），但3年後離婚；1964年，賴瑞金娶了薩芬（Mickey Sutphin），婚姻僅維持2年，兩人分手原因不得而知。結束與薩芬的婚姻後，賴瑞金又與艾金斯再婚，最後仍以分手告終。

賴瑞金後來又娶了女教師雷波爾（Sharon Lepore），這段婚姻維持7年後結束，但賴瑞金仍不放棄尋找真愛，之後又娶了女企業家亞歷山大（Julie Alexander），但也僅維持3年。

他最後一段婚姻是1997年與邵斯威克（Shawn Southwick）結婚，但後來因邵斯威克與兒子的棒球教練有染，兩人在2008年分手，但沒幾個月後兩人又復合，然而在這段期間，網路上不斷有邵斯威克的緋聞，賴瑞金終於忍不住於2019年離婚。

患有第2型糖尿病的賴瑞金，多年來疾病纏身，包括幾次心臟病發，1987年做過心血管繞道手術，並於2017年確診罹患肺癌，後來動手術成功治癒。賴瑞金2019年也接受治療處理狹心症問題。一身疾病啟發他成立非營利組織「賴瑞金心臟基金會」（Larry King Cardiac Foundation），協助沒有健保的人接受醫療照護。去年，賴瑞金兩個成年子女在數週內相繼過世，65 歲兒子安迪（Andy King）7月下旬心臟病發作不治，52 歲女兒夏雅（Chaia King）接著也在確診肺癌不久後於8月離世。

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