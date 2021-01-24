日美防長會談　確認釣魚台適用日美安保條約

▲圖為釣魚台列嶼。（圖／CFP）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本防衛大臣岸信夫今天與美國新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）電話會談，雙方確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用日美安全保障條約第5條。

日美安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。

日本讀賣新聞報導，奧斯汀在電話中也表達希望早日訪問日本的想法。

美國新任總統拜登政府上任後，這是日美間首度舉行部長級會談。岸信夫在會談後受訪說，即便美國在政權交接及因應新型冠狀病毒疫情的情況下，日美同盟關係仍是堅若磐石。

岸信夫說，他跟奧斯汀確認，無論發生何種事態，日美雙方都持續做好因應準備。

今天的電話會談中，兩人針對中國強行發展東海與南海勢力、北韓研發核武器及彈道飛彈等議題交換意見，並就日美持續保持合作達成共識。

日本經濟新聞報導，兩人電話會談約進行20分鐘。岸信夫會談後受訪說，今天會談是在拜登政府一上任後的時間點舉行，代表了拜登政府重視東亞地區及日美同盟的態度。

有關日本方面一直以來負擔部分駐日美軍駐留經費（日本稱為關懷預算），岸信夫今天跟奧斯汀達成共識，未來方向將以儘速就2021年度以後的「關懷預算」達成協議作為目標。