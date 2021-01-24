官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

▲西班牙國防參謀長維拉羅亞被曝插隊接種新冠疫苗。（圖／翻攝自推特／@ebredigitalcat）

記者葉睿涵／編譯

西班牙國防參謀長維拉羅亞（Miguel Angel Villaroya）最近被曝濫用職權，讓自己比優先群體更早接種新冠疫苗，消息傳出後立刻引發民怨。儘管維拉羅亞是否真的已接種仍是個未解之謎，但他已在23日辭職，以示負責。

據路透社報導，西班牙當地媒體在22日踢爆，西班牙軍事最高指揮官維拉羅亞插隊接種了疫苗；國防部長羅伯斯（Margarita Robles）聞悉後，立刻要求維拉羅亞做出解釋。國防部隨後也發表聲明指出，維拉羅亞從未打算利用不正當的特權，因為這會損害軍隊的形象，並使維拉羅亞的榮譽受到質疑，他「只是做出他認為正確的決定」。

聲明並未說明維拉羅亞是否已注射疫苗，但維拉羅亞已決定辭職。外媒目前還無法聯繫維拉羅亞，以取得他的親自回應，但報導稱，維拉羅亞的插隊行為已引發民怨。推特上一名名為@Marcosendra1的用戶表示，「維拉羅亞將軍，我的老伴已經67歲了，而且他還患有阿茲海默症和失明。我們是疫苗名單上的第一組，但我們也在乖乖地等待被接種，你覺得你比我們更重要嗎？」

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