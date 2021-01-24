「雲海環繞台灣」美照瘋傳！　日籍太空人再度空拍台灣

▲日籍太空人野口聰一23日推文，附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照，二度空拍台灣。（圖／翻攝自推特）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日籍太空人野口聰一昨天推文，附上一張從國際太空站拍下的台灣被雲海包圍的夕照，二度空拍台灣。有網友留言附上一張台北101大樓外牆映上「日台友情」文字的照片相呼應。

野口在推文中留下「夕陽映照雲海的台灣」文字，及#台灣、#taiwan標籤。

不少網友在推文下方留言說，「好漂亮」、「我以為是雪」、「感謝二度拍攝台灣」、「雲海很漂亮」、「台灣跟日本就是兄弟一樣，台日友好」等。

他去年12月4日也曾在推特貼出一張從國際太空站（ISS）拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響。

野口在國際太空站不斷分享從太空拍到各地風景，例如日本東京都夜景、日本關西地方各大城市夜景、美國華盛頓特區、芝加哥、舊金山灣區、黃石公園、大西洋島國巴哈馬等地照片。

美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聰一，台灣時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌」（Resilience），前往國際太空站，並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。