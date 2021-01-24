動物收容所失火！　「街頭英雄」隻身救6狗10貓：狗是我最好朋友

▲街友沃克愛狗，他說狗是他最好的朋友。（圖／翻攝自Instagram「thewunderdogs」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞特蘭大（Atlanta）動物收容所日前失火，貓貓狗狗均受困在裡頭，一名自幼就流浪街頭的街友見狀，趕緊不要命地衝進收容所內，平安救出所有受困動物。

根據CNN報導，53歲街友沃克（Keith Walker）去年12月18日發現「W-Underdogs」收容所失火，而起火點疑似在廚房，眼見火勢一發不可收拾，但收容所內還有十幾隻貓貓狗狗，他決定不顧一切衝進去。

「我緊張得要死，我才不跟你說謊。看到裡面一大團濃煙我真的很怕進去，但上帝讓我去拯救這些動物，如果你愛狗的話，你就能夠愛世上任何人」，沃克告訴CNN記者，「我的狗是我最好的朋友，如果不是他的話，我今天不會在這裡，所以我明白一定得把那些狗都救出來。」

雖然火勢沒有將整間收容所吞沒殆盡，但據收容所負責人漢姆林（Gracie Hamlin）表示，破壞的程度已經不能夠再待人了，所幸她的收容所本來就預定在今年1月結束租約搬遷至新地點。

「他是我的守護天使」，漢姆林說沃克做到的事超乎常人，連消防員都不願意進去把狗救出來，反而打給動物管制官等他們來，但這時候漢克早已經深入火場，把10隻貓6隻狗都帶出來，直到安全為止。

漢姆林與沃克本就相識，她知道沃克從13歲起就無家可歸，後來沃克有了一隻鬥牛犬叫布拉佛（Bravo），而漢姆林答應讓他留住他的狗，每晚都讓布拉佛回到收容所休息。沃克就是在上午要去帶布拉佛散步時發現火災的。

「我對他怎麼謝都謝不夠」，漢姆林說她至今仍難相信沃克可以單憑本事就出所有動物，「因為我曾經遇過火災，我知道燒起來可以有多快。他是我的英雄。」